- Camper en llamas en un camping en Magdeburgo

Tres caravanas se incendiaron en un camping de Magdeburgo. Otras resultaron dañadas por el intenso calor. No hubo heridos.

Los servicios de emergencia fueron llamados en las primeras horas del sábado debido a que una caravana ardía por razones desconocidas, dijo un portavoz del bomberos. Al llegar, el fuego ya se había propagado y tres caravanas estaban completamente en llamas. Al menos otras tres resultaron dañadas.

Los campistas ya habían evacuado de forma independiente. Fueron examinados en el lugar y no tuvieron que ser llevados al hospital. El incendio en el lago Barleber causó daños estimados en 100,000 euros, según los bomberos.

El fuego fue controlado por 37 bomberos, pero las tres caravanas quedaron completamente destruidas. La causa del fuego sigue siendo investigada por la policía.

La policía está investigando actualmente la causa del fuego, ya que no está claro si fue debido a un fallo técnico o a un incendio intencional.

