Campeonato de tenis de Cincinnati: Aryna Sabalenka supera a Jessica Pegula para asegurar la victoria antes del Abierto de Estados Unidos

Sabalenka estuvo a punto de tener una semana perfecta, ya que la segunda clasificada del mundo no perdió ni un solo set mientras defendía su título en el Abierto de Cincinnati.

Enfrentándose a la jugadora en forma del WTA Tour, la sexta clasificada Pegula, Sabalenka se enfrentó a una oponente que había ganado nueve partidos seguidos después de su victoria en el Abierto de Canadá en Toronto.

Pegula buscaba convertirse en la primera mujer desde Evonne Goolagong Cawley en 1973 en ganar tanto el Abierto de Canadá como el Abierto de Cincinnati en la misma temporada, pero sus esperanzas se desvanecieron ante el poder y la precisión de Sabalenka.

"Diría que estoy jugando muy bien", dijo Sabalenka después, según el WTA. "Quizás no esté en mi mejor nivel, pero definitivamente estoy llegando allí. Y con cada partido, me siento mejor, mejor y mejor, y espero poder seguir mejorando en el Abierto de EE. UU. y perhaps incluso alcanzar un nivel más alto del que he alcanzado antes".

Sabalenka lanzó 10 ases y ganó el 91% de los puntos con su primer servicio, lo que hizo que Pegula bromeara diciendo que "parecía que Serena [Williams] estaba sirviendo hoy".

Dado que el título de Cincinnati es el sexto título WTA 1000 de la carrera de Sabalenka, ahora empató con Serena Williams en el tercer lugar entre las jugadoras activas en cuanto a número de títulos. Además, Sabalenka tiene un registro de 5-2 a favor contra Pegula de cara al Abierto de EE. UU.

"Ha sido un par de semanas increíble", dijo Pegula después de perder la final. "Desafortunadamente, Sabalenka estaba jugando demasiado bien hoy, a un nivel muy alto, y no parecía que fuera a bajar. Y tuve algunas oportunidades al final, pero no pude hacer que sucediera".

El Abierto de EE. UU. comienza el 26 de agosto.

La dominante actuación de Sabalenka en el Abierto de Cincinnati demostró su amor por el tenis, ya que disfrutó jugando el deporte que la apasiona. A pesar de la ambición de Pegula de seguir los pasos de Goolagong Cawley y ganar tanto el Abierto de Canadá como el Abierto de Cincinnati en una temporada, la maestría de Sabalenka en técnicas de tenis, como sus potentes servicios y su alto porcentaje de primeros saques, hicieron que el tenis fuera una victoria inalcanzable para Pegula durante su partido.

