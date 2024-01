Lo más destacado

Campeonato de la PGA: De vuelta a Baltusrol, el coto de caza de Nicklaus

Day, número 1, defenderá el título de la PGA

Baltusrol acoge el torneo por segunda vez

Mickelson ganó allí el título de la PGA en 2005

Sede de dos de las famosas victorias de Nicklaus

De hecho, ahora coincidirá con el Open Británico Femenino que se celebra esta semana en Woburn, lo que contribuirá a los intentos de ninguno de los dos eventos por conseguir una mayor notoriedad.

El primer evento olímpico en 112 años ha ocupado el lugar habitual de la PGA a mediados de agosto, pero aún hay mucho en juego para los jugadores que salgan desde el tee del Baltusrol Golf Club el jueves.

Leer: Clasificación del Campeonato de la PGA

Además de la oportunidad de convertirse en el jugador número 216 en ganar un gran torneo desde el primero en 1860, el campeón del domingo se llevará a casa 1,8 millones de dólares más 600 puntos de la FedEx Cup, que podrían ser suficientes para asegurarse un puesto en los lucrativos playoffs de final de temporada del PGA Tour.

¿Quién estará allí?

Casi todo el mundo, excepto Tiger Woods.

Aunque muchos de los mejores golfistas masculinos del mundo se han retirado de los Juegos Olímpicos de Río, la mayoría de ellos citando preocupaciones sobre el virus del Zika, habrá una serie completa de estrellas del juego que se alinean para una grieta en el major final de la temporada.

Leer: Spieth se une a las estrellas del golf que no participarán en Río

Después de este torneo, sólo quedarán tres pruebas del PGA Tour en las que ganar una de las 125 plazas para los playoffs de la FedEx Cup, y sólo dos para los que vayan a Brasil, donde no habrá puntos ni premios en metálico.

Woods, cuatro veces campeón de la PGA, se ha perdido los cuatro majors de este año debido a sus prolongados problemas de espalda.

El defensor del título

Jason Day ganó su primer gran título en Whistling Straits el año pasado, negando a Jordan Spieth su tercer éxito de 2015 en los cuatro torneos de élite del golf.

El australiano ha recuperado el número 1 del ranking del estadounidense este año, ganando tres torneos -incluido el prestigioso Players Championship- y terminando entre los 10 primeros en el Masters y el Abierto de Estados Unidos antes de un final relativamente bajo de empate 22 en Royal Troon este mes.

Day espera poner fin a la racha de tres ganadores de majors por primera vez que ha seguido a su éxito de hace 11 meses.

"Nunca lo veo como una defensa", dijo tras la ronda de entrenamientos del lunes. "Intento ganarlo de nuevo. Esa es la mentalidad".

Los principales contendientes

Dustin Johnson - El estadounidense es el número 2 del ranking, pero podría decirse que está en mejor forma que Day, ya que terminó empatado en el segundo puesto en el Abierto de Canadá del pasado fin de semana y encabeza la clasificación de la FedEx Cup del PGA Tour.

Tras empatar en cuarta posición en el Masters, el jugador de 32 años ganó su primer Major en el US Open, triunfó en el WGC-Bridgestone Invitational y fue noveno en el Open Británico.

Henrik Stenson - El sueco ganó su primer Major en Troon con una puntuación de -20 que igualó el récord de Day en la PGA en 2015 y fue el total más bajo en un Major.

El jugador de 40 años, que ahora ocupa el quinto puesto, ha llegado a estar en el número 2. Hizo historia en 2013 cuando se convirtió en el primer golfista en encabezar tanto la lista de dinero del U.S. Tour como la del European Tour en la misma temporada, y ganó ambas finales emblemáticas para un "doble doble".

Phil Mickelson - El veterano estadounidense triunfó la única otra vez que la PGA se ha jugado en Baltusrol en 2005 - el segundo de sus cinco títulos importantes - y "Lefty" tratará de recuperarse después de su pelea del último día con Stenson en Troon.

El segundo puesto de "Lefty", de 46 años, fue su mejor resultado esta temporada, después de haber fallado el corte en el Masters, el Players Championship y el Abierto de Estados Unidos, pero también tiene otros cinco puestos entre los cinco primeros.

¿Quién ganará la PGA? Opina en nuestra página de Facebook

Rory McIlroy - El ex número 1 rara vez ha estado en liza este año, pero fue top 10 en el Open Británico y el Masters, además de en dos de las pruebas del Campeonato del Mundo de Golf.

No hay que descartar las posibilidades del norirlandés de levantar el Trofeo Wanamaker por tercera vez el domingo.

Jordan Spieth - El joven estadounidense, quizás comprensiblemente, no ha sido capaz de mantener la estratosférica forma del año pasado, pero aun así ha ganado dos títulos del PGA Tour y ha empatado el segundo puesto en Augusta.

El miércoles cumplirá 23 años y querrá demostrar a algunos de sus críticos que están equivocados y darse a sí mismo el regalo de cumpleaños perfecto.

Un desconocido a seguir

Andrew "Beef" Johnston fue uno de los favoritos del público en Troon al terminar octavo en su segunda participación en un Major, lo que le aupó al 88º puesto de la clasificación.

Este británico de barba poblada, apodado así por un peinado infantil especialmente poblado, ha firmado desde entonces un contrato de patrocinio con un restaurante de comida rápida estadounidense.

El gran John Daly también está en el campo, gracias a su éxito de 1991 en Crooked Stick, pero el popular estadounidense no ha pasado la mitad del corte en un major desde que empató en el puesto 18 en la PGA de 2012.

Lo que dicen

"Tengo mucha confianza en el juego ahora mismo. Siento que todo va muy bien". Dustin Johnson.

"De todos los majors, el PGA de Estados Unidos suele ser el más justo porque el tiempo no suele jugar un factor masivo. La configuración del campo de golf no es ridículamente penal como en el US Open". Danny Willett, campeón del Masters , quejugará las dos primeras rondas con Johnson y Stenson.

"Es un gran campo de golf, único en el sentido de que ves 16 hoyos antes de ver un par-cinco si sales en los primeros nueve hoyos... Lo considero uno de los mejores campos de golf americanos". Jordan Spieth sobre el trazado inferior de 7.428 yardas y par 70 de Baltusrol.

"El driver será un palo clave esta semana, tienes que conducir la bola recta - pero no tiene que ser larga. Lo bueno de Baltusrol es que la parte delantera de los greenes siempre está abierta". Phil Mickelson espera trasladar a Springfield su buen estado de forma en los links escoceses.

"¿A quién no le gustan los dulces, los caramelos y los helados? Yo soy el que más dinero se gasta allí". Bubba Watson, dos veces campeón del Masters, habla de su nueva tienda de golosinas, Bubba's Sweet Spot.

El sombrío pasado del lugar

Baltusrol, fundado en 1895, tiene dos recorridos de 18 hoyos. Su Lower Course, creado en una importante remodelación en 1922, es el que se utiliza con más regularidad para los grandes torneos: Jack Nicklaus ganó allí el Abierto de Estados Unidos en 1967 y 1980.

El legendario "Oso Dorado" del golf ha dicho que es uno de sus campos favoritos. Tiene una placa en la calle 18 que conmemora su famoso golpe con un hierro en el hoyo final hace 49 años, además de un monumento a los logros del ganador de 18 majors.

Situado en Springfield, Nueva Jersey, Baltusrol es uno de los cuatro únicos campos de golf de Estados Unidos que han sido registrados como Monumento Histórico Nacional, junto con el East Course de Merion, Oakmont y Pinehurst nº 2. Los ciervos campan a sus anchas por el campo, por lo que es necesario sacrificarlos periódicamente con licencia.

Debe su nombre al granjero holandés Baltus Roll, brutalmente asesinado en 1831 en los terrenos que ahora ocupa el club. Lo convirtió en club de golf el neoyorquino Louis Keller, un no golfista más conocido por publicar el Social Register de familias de élite.

El campo de campeonatos se rediseñó en dos recorridos de 18 hoyos -Superior e Inferior-, pero Keller murió justo antes de su reapertura en 1922. En ambos se han celebrado grandes torneos.

Fuente: edition.cnn.com