Cameron Smith gana el Torneo de Campeones con la puntuación más baja de la historia del PGA Tour

El golfista australiano terminó con 34 golpes bajo par después de 72 hoyos, registrando así la puntuación bajo par más baja de la historia en una prueba de cuatro rondas del PGA Tour.

Smith terminó con una ronda final de 8-bajo 65, aguantando a duras penas la dura competencia del número 1 del mundo, Jon Rahm, que hizo 7-bajo 66 para terminar un golpe por detrás. En el grupo de cabeza, Matt Jones logró el récord del campo con 61 golpes para mantenerse en la lucha.

Pero Smith, de 28 años, se las arregló para conseguir su cuarta victoria en el PGA Tour y, después, calificó de "intenso" el reto de mantener a raya a Rahm.

"Jonny (Rahm) y yo jugamos bien todo el día. Teníamos a Matty en el grupo de delante que también lo estaba haciendo muy bien. Así que, sí, una ronda irreal, algo que sin duda nunca olvidaré", dijo Smith.

"Rahm es el mejor golfista del mundo y hay muchas razones por las que lo es. Lo tira y parece que drena cada putt que mira, así que fue agradable superarlo y devolverle algunos golpes.

"He jugado muy bien toda la semana. Obviamente, ser líder no es fácil". Duerme inquieto. Creo que esta semana he pasado mucho tiempo mirando al techo en la cama. No lo había hecho antes. Ha estado bien ver en qué punto está mi juego contra algunos de los mejores jugadores del mundo. He estado trabajando duro y ha dado sus frutos al principio de la temporada".

Smith registró ocho birdies durante su ronda final, incluyendo cuatro en sus últimos seis hoyos.

Al terminar con 34 golpes bajo par, Smith batió el récord que hasta entonces ostentaba Ernie Els, que había logrado un total de 31 golpes bajo par en el Torneo de Campeones de 2003.

Visite CNN.com/sport para ver más noticias, reportajes y vídeos.

Con esta victoria, que lideró de principio a fin, Smith asciende al 10º puesto de la clasificación mundial y se convierte en el cuarto australiano que gana el torneo.

Tras ganar 1,476 millones de dólares en Maui, se le preguntó a Smith qué haría con el dinero y su respuesta fue tranquilizadoramente humilde.

"Tendré que consultarlo con la almohada, la verdad. Estoy bastante contento con mi situación. Sé que el coche de mi madre tiene ya cuatro o cinco años, así que quizá le compre uno nuevo".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com