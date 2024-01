Cameron Smith: El 'hombre común' del golf se transforma en uno de sus mejores jugadores

A menudo se puede ver al australiano en su página de Instagram en un barco con aparejos de pesca o una de sus capturas.

Entre su carácter sonriente y su corte de pelo "negocios por delante, fiesta por detrás", Smith se ha convertido en uno de los favoritos de los aficionados.

En los dos últimos años, Smith, de 28 años, también se ha convertido en un aspirante o ganador en serie.

Comenzó el año 2022 al rojo vivo, ganando el Torneo de Campeones de forma histórica a principios de enero, con el resultado más bajo de la historia en una prueba de cuatro rondas del PGA Tour, al imponerse al número 1 del mundo, Jon Rahm.

Después le preguntaron en su rueda de prensa por qué su personalidad no ha cambiado con los años, especialmente a la luz de su reciente éxito en el golf. El reportero describió su personalidad como "la de todo hombre, por así decirlo, para los estadounidenses, o simplemente la de un tipo sólido y auténtico que ha sabido mantener".

Y su respuesta fue tranquilizadoramente "todo hombre".

"No hay ninguna razón para cambiar mi personalidad", dijo Smith. "Creo que mi padre me azotaría para ser honesto si lo hiciera.

"No sé, es como me han educado. Me han educado para ser un tipo modesto que respeta a todo el mundo, y hoy Johnny ha estado genial.

Cada vez que embocábamos un putt o un birdie, nos decíamos: 'Buen golpe, colega', y nunca nos odiamos por el mero hecho de competir".

"Queríamos ganar porque queríamos competir contra los mejores. Así que sí, creo que así es como me han educado y también respeto el buen juego de los demás".

Aunque reconoce que es "estupendo que la gente apoye" su aspecto, Smith preferiría en última instancia que hablaran de sus éxitos en el campo.

Ganar

Desde que ganó su primer evento del PGA Tour en mayo de 2017 en el Zurich Classic de Nueva Orleans -en pareja con Jonas Blixt-, Smith se ha convertido en uno de los jugadores más constantes del golf.

Luego ganó consecutivamente los Campeonatos de la PGA de Australia en 2017 y 2018 en el Tour Europeo.

Es en los dos últimos años cuando Smith ha pasado realmente al siguiente nivel.

Una victoria en el desempate en el Sony Open en enero de 2020 fue su primera victoria individual en el PGA Tour antes de lograr su mejor final en un major hasta la fecha, terminando empatado en segundo lugar detrás de Dustin Johnson en el Masters en 2020. Smith también se convirtió en el primer golfista en la historia del Masters en tirar las cuatro rondas en los 60s.

Volvió a ganar el Zurich Classic de Nueva Orleans en 2021, esta vez en pareja con su compatriota Marc Leishman, mientras que Smith terminó empatado en el 10º puesto compitiendo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tras tocar fondo hacia el final de la temporada 2020-21 del PGA Tour, Smith comenzó el nuevo año de forma perfecta con su victoria récord en Maui, algo que atribuye a una mejora en su conducción.

Dice que pasó tiempo en el campo de prácticas durante la temporada baja practicando con su driver.

Cuando se le preguntó en qué había trabajado para mejorar su conducción, Smith dijo: "Realmente no fue mucho. Para ser sincero, me limité a golpear más bolas con el driver".

"No soy perezoso. En realidad, creo que soy perezoso en el campo. Termino con los wedges y los hierros y pienso: 'Estoy listo para irme a casa'. Apenas golpeo los drivers. Así que me aseguré de quedarme 10-15 minutos más y golpear algunas bolas".

El resultado ha sido el meteórico ascenso de Smith en la clasificación mundial hasta situarse entre los 10 primeros por primera vez en su carrera.

Uno de sus objetivos para el resto del año es clasificarse y encabezar el Equipo Internacional de la Copa Presidente que se enfrentará al equipo estadounidense en Quail Hollow en septiembre.

"Definitivamente quiero estar en ese equipo", dijo Smith. "Disfruté tanto del torneo la última vez que me sentiría desolado si me lo perdiera. Y ha sido uno de mis objetivos desde que me hice profesional estar en el equipo, e intentaré estar allí de nuevo."

