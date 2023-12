Cameron Diaz dice que los rumores sobre Jamie Foxx en el rodaje de su nueva película son 'una locura'

"Realmente odio todas las cosas que se estaban diciendo sobre nuestro set", dijo Díaz en el episodio del martes del podcast "Lipstick on the Rim", añadiendo más tarde que le daban ganas de "gritar a pleno pulmón, como, '¿De qué estás hablando?".

Describiendo a Foxx como "el animador de todo el equipo", Díaz dijo que el set para la película de Netflix fue genial y que fue un "profesional en todos los niveles."

"Los contratiempos que sucedieron a lo largo de la producción son el tipo natural de cosas que suceden", dijo.

Habló directamente de "todo lo que se dijo sobre nuestro rodaje hasta que" Foxx fue hospitalizado en abril, un tema sobre el que se cuidó de no dar más detalles que decir que el ganador de un Oscar está prosperando ahora.

Al referirse a las "locuras" que oyó en el plató, como que Foxx "lo estaba haciendo todo miserable y que yo no iba a volver a hacer otra película por su culpa", Díaz dijo que "realmente me enfadó".

Además, señaló que cuando trató de convencer a Foxx de que "dijera algo al respecto", él actuó "con tanta clase" y le dijo que "dejara que lo dijeran, sabemos la verdad".

Díaz y Foxx protagonizaron previamente "Annie", de 2014, la última película de ella antes de su retiro, así como "Any Given Sunday", de 1999, y dijo el martes que la "única razón" por la que regresó para "Back in Action" fue porque trabajaría con Foxx.

La estrella de "There's Something About Mary" también dijo que volver a actuar después de 10 años "fue como montar en bicicleta."

"Back in Action" es una comedia de acción protagonizada por Diaz, Foxx, Kyle Chandler y Glenn Close y se espera que esté disponible para ver en streaming en Netflix en 2024.

