Cambios potenciales en la clasificación: El cannabis podría ser reclasificado como sustancia menos peligrosa.

(CNN) — El cannabis, comúnmente conocido como marihuana, ha estado en un camino hacia el reconocimiento legal en Estados Unidos. Puede estar a punto de alcanzar un hito significativo: la reclusificación. Ese es el término técnico para transferirlo a una categoría menos riesgosa, lo que aliviaría algunas restricciones federales.

El cannabis se utilizaba ampliamente como medicamento en el siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, su uso fue esencialmente prohibido en 1937 mediante la aprobación de la Ley de Impuesto sobre la Marihuana. Desde 1996, la marihuana ha estado disponible en la mayoría de los estados para uso médico o recreativo por adultos.

Sin embargo, en el nivel federal, la situación es diferente. Actualmente, el cannabis se encuentra en la categoría de sustancias controladas Schedule I, junto con sustancias como la heroína y el LSD. Las sustancias de Schedule I se conocen por su alto potencial de abuso y falta de uso médico reconocido. El Departamento de Justicia de EE. UU. está considerando reubicar el cannabis de una sustancia de Schedule I a una menos restrictiva de Schedule III.

El proceso de reclusificación del cannabis es complejo. En 2022, el presidente Biden solicitó el cambio, lo que requiere la participación de varias agencias federales, incluidas la Administración para el Control de Drogas y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Este último departamento descubrió "apoyo científico creíble" para el uso medicinal del cannabis en el tratamiento de condiciones específicas, como el dolor crónico.

La Dra. Staci Gruber, profesora adjunta de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, que se especializa en los efectos del cannabis en el cerebro, cree en su potencial uso médico.

"Hasta este punto, hay suficiente evidencia que sugiere que para ciertos individuos con ciertos tipos de dolor, ciertos cannabinoides funcionan bastante bien", declaró recientemente en una conversación con el jefe de medicina de CNN, Dr. Sanjay Gupta, en su podcast "Chasing Life".

Entonces, ¿qué implicaciones tendría la reclusificación del cannabis para el ciudadano estadounidense promedio? La Dra. Gruber comparte cinco puntos clave sobre la posible reclusificación del cannabis.

1. No espere cambios significativos en el nivel del consumidor

La DEA ha programado una audiencia pública para el 2 de diciembre, en la que expertos y partes interesadas discutirán el cambio propuesto.

Si la reclusificación ocurre, en cierta medida, la regulación del cannabis todavía podría estar en vigor.

"Una sola letra marca la diferencia: la REclusificación no es la DEclusificación", escribió la Dra. Gruber en un correo electrónico. "Si bien la reclusificación tendrá implicaciones fiscales para la industria y cambiará la carga administrativa para los investigadores, probablemente no tendrá un impacto significativo en los consumidores y pacientes".

Explicó que el cannabis aún no estaría disponible sin receta médica o en una tienda general como una sustancia de Schedule III.

2. Realice una investigación exhaustiva

Sea transparente sobre sus intenciones y luego seleccione un producto que se alinee con esos objetivos.

"Sea honesto con usted mismo: asegúrese de comprender qué es lo que busca lograr con el cannabis/cannabinoides antes de comprar algo", aconsejó la Dra. Gruber, quien también es directora del Núcleo de Neuroimagen Clínica y Cognitiva y del Programa de Investigación Neuroscientífica sobre el Marihuana en el Hospital McLean en Belmont, Massachusetts.

Por ejemplo, ¿quiere usar cannabis para fines médicos, recreativos o una combinación de ambos?

Seleccionar el producto adecuado con un objetivo en mente influirá en su experiencia, ya sea una ventaja clínica o un efecto secundario.

3. Verifique y confíe

Asegúrese de saber exactly what is included in the product you are purchasing.

"Que el comprador tenga cuidado", dijo la Dra. Gruber. "Sabe lo que está buscando en un producto y confíe menos en las etiquetas del producto - pida certificados de análisis (COAs) para los productos en los que está interesado para confirmar exactly what is present in the product and in what quantity".

Sugirió utilizar análisis de laboratorios independientes.

4. La edad importa

Tenga en cuenta su edad - es importante.

"El cannabis lleva mayores riesgos para niños/adolescentes, especialmente aquellos expuestos a mayores cantidades de THC y productos de alta potencia durante el desarrollo cerebral crítico", dijo.

Por otro lado, los adultos mayores con metabolismo lento también pueden ser sensibles a los productos de cannabinoides. "Pero muchos adultos experimentan beneficios únicos con los cannabinoides", señaló.

Independientemente de la edad, el uso de cannabis se ha relacionado con posibles riesgos para la salud.

5. Autoconocimiento

Tenga en cuenta su historial personal y médico.

"Cada uno de nosotros es único", dijo la Dra. Gruber. "Es probable que las personas reaccionen de manera diferente al cannabis y a los productos de cannabinoides".

Explicó que las respuestas individuales dependen de una variedad de factores, incluidas las sustancias presentes en el producto, cómo se consume el producto, las experiencias previas con cannabinoides, la edad del consumidor, el metabolismo, el uso de otras sustancias, la genética y el historial familiar de ciertas condiciones.

Otro factor importante es el uso de medicamentos convencionales. "Las interacciones entre drogas son un problema potencial ya que los cannabinoides, especialmente el CBD, cuando se usan por vía oral, pueden influir en las enzimas del hígado y aumentar o disminuir los niveles séricos de otros medicamentos", dijo.

Por último, la Dra. Gruber enfatizó: "Recuerde, el uso de cannabis con fines medicinales no se trata de ponerse alto o experimentar alteraciones. Preste atención a los niveles de THC y comience su tratamiento comenzando bajo y aumentando gradualmente".

Estos cinco consejos deberían aclarar un poco qué significa la reclusificación del cannabis. No se pierda el episodio completo haciendo clic aquí. Prepare-se para una interesante discusión sobre el funcionamiento del cerebro entre dos destacados neurocirujanos, el Dr. Sanjay Gupta de CNN y el Dr. Theodore Schwartz del Weill Cornell Medicine en la ciudad de Nueva York, en el siguiente episodio del podcast Chasing Life.

