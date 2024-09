- Cambios políticos en las regiones orientales: examen de la fragmentación de la sociedad

Última actualización de la BBC del domingo por la noche informaba sobre la "Derecha extrema preparada para la victoria electoral inicial en el estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial". Intrigantemente, en una región como Turingia, el partido de extrema derecha, AfD, lidera la carrera. Esto marca un cambio significativo en el panorama político.

El autor y científico político Marcel Lewandowsky ("Los deseos de los populistas") señala una observación crucial: la AfD y la reciente alianza de Sahra Wagenknecht no son simplemente partidos de protesta. " Etiquetarlo todo como una reacción a la coalición de semáforo es una estrategia a corto plazo, pero no es un análisis preciso", enfatiza Lewandowsky en conversación con la agencia de noticias alemana. "La coalición de semáforo contribuye a ello, pero han surgido tendencias similares en Francia, Austria, los Países Bajos - no es un fenómeno exclusivo de Alemania".

La investigación revela que los votantes de la AfD no están solo protestando.

La idea de que los votantes de la AfD en Turingia y Sajonia, considerados de extrema derecha por la Oficina Estatal para la Protección de la Constitución, simplemente están expresando su descontento, es tranquilizadora. Sin embargo, Lewandowsky discrepa: "Estos votantes apoyan a la AfD porque están de acuerdo con sus ideologías, especialmente enmigración y sociedad. Además, la AfD promete una forma de representación democrática, afirmand que restaurará la democracia que supuestamente han arrebatado las élites políticas". En consecuencia, los votantes de la AfD no se ven a sí mismos como enemigos de la Constitución, sino como los verdaderos defensores de la democracia.

La comunicadora y científica política Andrea Römmele de la Hertie School en Berlín está de acuerdo: "Para los votantes de la AfD, la migración y la seguridad son sus principales preocupaciones, y ven a la AfD como la más competente para abordar estos temas".

Según los hallazgos de Lewandowsky, una parte significativa de los votantes de la AfD está envuelta en una profunda desconfianza - desconfianza de las élites políticas, pero también de aquellos percibidos como diferentes: expertos, periodistas, habitantes de ciudades académicamente educados - "todos son generalmente vistos como enemigos". Esta visión polarizadora se ha fortalecido durante la pandemia de COVID-19.

En Sajonia y Turingia, incluso entre los votantes jóvenes, la AfD lidera sin oposición. El investigador generacional Rüdiger Maas interpreta esto como una indicación de la normalización de la AfD: "La AfD no es inmediatamente vista como de extrema derecha". Muchos jóvenes se identifican como políticamente centristas pero votan por la AfD.

Römmele identifica otra particularidad de Alemania Oriental que ha influido en las elecciones: "En comparación con Alemania Occidental, la situación es más volátil. Tenemos menos personas con una fuerte lealtad partidaria. Esto significa: uno está más abierto al cambio, al momento". En las elecciones federales de 2021, el SPD aún tuvo un relativo buen desempeño en Turingia y Sajonia.

Hay una diferencia notable entre la ciudad y el campo: "En Erfurt y Jena, Leipzig y Dresde, los resultados electorales reflejan los de las ciudades de Alemania Occidental, con un público urbano diverso. Y luego tienes las ciudades y pueblos más pequeños - y hay un mundo de diferencia entre ellos". Esta observación proviene del sociólogo y autor bestseller Steffen Mau ("Puntos de Trigger").

El sociólogo Mau: los políticos provocan intencionalmente a la población

Mau, uno de los sociólogos más influyentes, habla de un cambio importante por tres razones: en primer lugar, porque las opciones para la AfD han aumentado significativamente. En segundo lugar, porque la cultura política está "endureciéndose". Y en tercer lugar, porque la presión sobre otros partidos para formar coaliciones contra la AfD está aumentando.

"Entonces se vuelven coaliciones defensivas clásicas destinadas a prevenir lo peor, pero vienen con riesgos significativos para estos partidos", dijo Mau a dpa. Porque cada partido debe ceder en cierta medida sus propios principios y dar un paso atrás: "Si se considera la CDU: si ahora tienen que trabajar con el BSW, un partido de un espectro político completamente diferente, esto tiene implicaciones para la CDU a nivel nacional, porque también puede desanimar a los votantes". Por lo tanto, defenderse contra la AfD también podría funcionar a su favor de nuevo.

Todo esto parece sugerir que la sociedad alemana se está separando aún más. Sin embargo, uno de los principales postulados de Mau es: "La división social no está ya ahí, sino que es creada por los actores políticos". El método para hacerlo es "estimulación", la presión intencional de ciertos botones que avivan las emociones - por ejemplo, "lenguaje de género" o "cuidado dental para solicitantes de asilo rechazados". Luego, el debate político se calienta aún más, a pesar de que las encuestas muestran un amplio consenso en los temas clave a través de diversas demografías.

"La polarización ocurre principalmente donde los actores políticos - también los llamo 'emprendedores de polarización' - pueden mantener con éxito los discursos que distinguen a los grupos durante un período prolongado de tiempo", dice Mau. "Por ejemplo, entre 'élites verdes-izquierdistas' y 'sensatez común' o entre 'nativos' y 'migrantes'. Se hace un esfuerzo para establecer una división social a través de 'temas de guerra cultural' como la genderización y luego explotarla en las elecciones".

¿Y sobre reestablecer la comunicación entre unos y otros? Steffen Mau aboga por los consejos comunitarios, que están compuestos por residentes locales. El contexto: muchos supporters de los partidos populistas se sienten desconectados del sistema político. En este punto, los consejos comunitarios podrían convertirse en una herramienta valiosa para el compromiso. Se centran en cuestiones prácticas como el suministro de energía o el desarrollo urbano en un vecindario específico. "La ventaja es que estos consejos comunitarios no están empañados por la acusación de que una élite ha estado siempre al mando", explica Mau. La investigación indica que los miembros del consejo finalmente superan la emoción inicial y se involucran en discusiones constructivas y basadas en hechos. Esta aproximación debería complementar, en lugar de reemplazar, la política partidista democrática. Sin embargo, en Alemania Oriental, donde los partidos políticos han sido atacados, "esto podría servir como un ala adicional a la casa de la democracia".

Según el politólogo Römele, destaca la importancia de mantener conexiones con diferentes grupos sociales en nuestra vida diaria. "Trabajar desde casa es cómodo, pero es esencial que el trabajo siga ocurriendo en la oficina. Ahí es donde te encuentras con personas con perspectivas diversas, se entablan conversaciones y diálogos. Luego están los clubes deportivos, los coros - estos son los caldos de cultivo de los valores democráticos. Todos debemos abrazar este concepto con más profundidad".

