Cambiar mi enfoque sobre el uso de las redes sociales afectó notablemente mi estado emocional.

Descubrí una observación intrigante hace poco. Parecía una simple comentario, pero resonó en mí. He estado experimentando una sensación de malestar al despertar durante un tiempo. ¿Podría evitar elscroll de las redes sociales por la mañana ayudar a aliviar esta sensación?

Al día siguiente, decidí probar esta teoría. Me abstuve de abrir cualquier aplicación hasta que hube completado un paseo con mi compañero peludo.

¡Increíblemente, la ansiedad había desaparecido! La rutina sin teléfono funcionó nuevamente al día siguiente y ha continuado desde entonces. Extraño pero cierto, según la Dra. Pamela Rutledge, directora del Centro de Investigación de Psicología de los Medios, con sede en Newport Beach, California.

Participar en actividades del mundo real, como un paseo matutino, y mantener el control sobre tus decisiones puede tener un impacto significativo en tu estado de ánimo, dijo Rutledge.

"Entonces estabas listo para comenzar el día con algunas emociones positivas, lo que puede aumentar la resiliencia, la productividad y la apertura a nuevas experiencias", explicó Rutledge. "También te hace más agradable estar cerca".

El retiro completo de las redes sociales puede ser demasiado extremo. Sin embargo, hacer ajustes simples en el uso del teléfono puede dar resultados positivos. Por ejemplo, retrasar la verificación de tu teléfono hasta después de un paseo matutino puede tener un impacto notable, sugirieron los expertos.

Un inicio de mañana impactante

Pasar de dormir a la pantalla del teléfono es una forma desafiante de despertar, dijo la Dra. Charlotte Armitage, psicóloga con Be Device Wise, un programa con sede en el Reino Unido diseñado para ayudar a los estudiantes a administrar su tiempo en pantalla.

Los teléfonos emiten luz azul, lo que estimula la liberación de la hormona del estrés cortisol, explicó Armitage.

"El cortisol aumenta tu ritmo cardíaco y puede causar sentimientos de ansiedad", agregó Armitage.

Además, el contenido en tu teléfono puede abrumarte por la mañana, advirtió Armitage. Malas noticias, conflictos en línea o una avalancha de información requieren una gran cantidad de energía y recursos mentales, que no deberías gastar inmediatamente después de despertarte.

Los algoritmos de las redes sociales también aseguran presentarte contenido negativo que encuentres atractivo, lo que puede afectar adversamente tu estado de ánimo temprano en el día, dijo Armitage.

"Por la mañana, cuando aún no te has ajustado al día, el contenido negativo puede establecer un tono negativo para el día", explicó Armitage. "Puede sentirte letárgico e interesado cuando pasas demasiado tiempo en línea temprano en la mañana".

Tu teléfono te pertenece, no al revés

No todos los hábitos de uso del teléfono afectan negativamente, notó Rutledge.

"Si tu teléfono serves como tu despertador, verificar la hora o el clima, mejora tu sentido de agency", dijo Rutledge.

Sin embargo, si te encuentras absorbido por correos electrónicos, redes sociales o noticias por la mañana, estableces el día en un tono tenso sin darte la oportunidad de planificar, señaló Rutledge.

Al evitar las redes sociales por la mañana, también puedes experimentar un aumento en tu sentido de agency sobre el tipo de contenido que consumes, sugirió Rutledge. En lugar de desplazarte sin pensar por el contenido publicado, ¿puedes buscar activamente contenido que se sienta edificante?

"Es esencial ser consciente de tu dependencia de las redes sociales para comenzar tu día", advirtió Rutledge, aconsejando no depender de una rápida descarga de adrenalina o dopamina para ponerte en marcha a expensas de la reflexión y la planificación.

Además, los seres humanos son por naturaleza criaturas sociales, y puede ser difícil no responder a cada llamada, mensaje o notificación, notó Rutledge. Sin embargo, es crucial tomar decisiones conscientes sobre el uso del teléfono.

"Often forget that we are the owners of our phones, not the other way around", concluyó Rutledge.

Cambios adicionales que puedes hacer

Si te gusta la idea de evitar las redes sociales por la mañana pero temes perderte de la FOMO, Armitage recomienda mantener tu teléfono en modo avión durante la noche y abstenerte de verificar hasta que hayas comenzado tu día, como después de dejar a tus hijos en la escuela o llegar a tu lugar de trabajo.

"Usar tu tiempo matutino para enfocarte en relaciones del mundo real puede mejorar realmente tu sentido de conexión", sugirió Armitage por correo electrónico. "También permite que tu cuerpo y mente se ajusten gradualmente al día tranquilamente antes de lidiar con la vida diaria".

Incluso cuando permites el acceso a tiempo de pantalla más tarde en el día, intenta no usar las redes sociales cuando interactúas con personas cara a cara, como tu familia, pareja o amigos, aconsejó Rutledge.

Por último, evita usar tu teléfono dentro de una hora antes de acostarte, sugirió Armitage.

"El contenido que atrae tu atención activa tu cerebro, lo que lo hace más difícil para dormir", explicó Rutledge. "La buena higiene del sueño incluye mantenerse alejado de las cosas que evocan emociones y permitir que tu cerebro y cuerpo se relajen".

Armitage también sugirió establecer límites para el uso del teléfono. Por ejemplo, puedes eliminar las aplicaciones de tu pantalla principal, colocarlas en carpetas más difíciles de alcanzar o cambiar tu teléfono a modo de desconexión para prevenir alertas no deseadas.

"Al implementar estas medidas, tomas el control de tu teléfono en lugar de dejar que te controle", concluyó Armitage.

