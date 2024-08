- Cambiando de la sucesión de la jarra de llenado Beier a BVB perfecto

Maximiliano Beier está a punto de reemplazar a Niclas Füllkrug en Borussia Dortmund. El equipo de la Bundesliga gastó alrededor de 30 millones de euros en honorarios de transferencia para asegurar la firma del joven jugador nacional Beier del West Ham United. El jugador de 21 años, que participó en el reciente Campeonato Europeo con Hoffenheim, ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2029, tras superar con éxito un chequeo médico en Dortmund. Ambos clubes anunciaron el acuerdo, con Beier previamente contratado con Hoffenheim hasta el verano de 2027.

"Maxi fue nuestra primera opción después de la partida de Niclas Füllkrug. A pesar de su joven edad, es muy maduro en el campo y destaca por su velocidad, intensidad y amenaza de gol. Además, es versátil y puede jugar en diferentes sistemas", dijo el director deportivo del BVB, Sebastian Kehl.

Beier se espera que llene el vacío ofensivo dejado por la partida de Füllkrug y es diez años más joven que su precursor. "Desde el principio, sentí cuánto Borussia Dortmund me quería, y tuve una gran sensación. Nuestros objetivos son los mismos: queremos ganar títulos. Daré todo para que eso suceda", dijo el nacido en Brandeburgo Beier, quien ha marcado 16 goles en 42 partidos de la Bundesliga y podría debutar en la Copa DFB contra Phoenix Lübeck este sábado.

Beier es la quinta nueva incorporación del BVB, después de Waldemar Anton, Serhou Guirassy (ambos del VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) y Yan Couto (Manchester City). "Hemos firmado con éxito a los cinco jugadores objetivo en este período de traspasos, incluyendo tres jugadores nacionales. Varios clubes europeos de primera línea estaban interesados en Maximilian, pero estamos contentos de haber podido convencerlo rápidamente para que se una a Borussia Dortmund", dijo el director general del BVB, Lars Ricken.

La firma de Beier aumenta la probabilidad de que el delantero Youssoufa Moukoko abandone el club. El agente de Moukoko, Patrick Williams, recently complained about the 19-year-old's lack of playing time. Los clubes franceses OSC Lille y Olympique Marseille reportedly are interested. Además, el talento del BVB Paris Brunner está cerca de un movimiento a la liga francesa, con AS Monaco showing interest in the 18-year-old.

