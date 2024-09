California y Nevada son testigos de la escalada de los incendios forestales de Line y Davis, obligando a miles a reubicarse.

A medida que se acerca el otoño al Hemisferio Norte, el oeste de EE. UU. está sofocando bajo temperaturas récord y incendios forestales.

El Centro Nacional de Información sobre Incendios reporta que hay 70 incendios activos de gran envergadura ardiendo en todo el país, con alrededor de 2,036,704 acres en llamas. La mayoría de esta gran conflagración está teniendo lugar al oeste del río Mississippi, en estados como Arizona, California, Idaho, Montana, Nevada, Oregón, Washington y Wyoming.

California, Idaho y Nevada han sido particularmente afectados por estos incendios forestales, con hogares y negocios destruidos por las llamas y el calor abrasador.

• Incendio Line este de San Bernardino, California: Según Cal Fire, el Incendio Line ha quemado 20,553 acres y solo está contenido en un 3%. El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino ha emitido órdenes de evacuación obligatoria para aproximadamente 4,800 hogares en las áreas de Running Springs y Arrowbear Lake. Muchos más residentes también han sido evacuados en Highland, Forest Falls, Mountain Home Village y Angelus Oaks.

"Un total de 36,328 estructuras están en riesgo, incluyendo hogares privados, edificios comerciales y estructuras menores", dijo Cal Fire.

El Incendio Line comenzó el jueves, con más de 1,800 bomberos luchando contra las llamas. Hasta el lunes, el incendio seguía sin control, según Cal Fire. Tres personas han resultado heridas en el incendio, aunque no se han proporcionado más detalles.

La Cruz Roja Americana ha establecido un refugio de evacuación en una iglesia local para quienes huyen del incendio.

• Incendio Boyles suroeste de Clearlake, California: Al menos 30 estructuras han resultado dañadas por el incendio, que se encuentra a unos 100 millas al oeste de Sacramento. Más de 4,000 residentes han sido evacuados hasta el lunes por la mañana. Cal Fire informes que el incendio ha consumido 76 acres y sigue sin control.

• Incendio Bridge en el Bosque Nacional Angeles al norte de Los Ángeles: Un incendio en el bosque nacional ha quemado 820 acres y sigue sin contener, según Cal Fire. Several roads have been closed in the park, forest officials announced on Facebook. "Strong winds and low humidity are helping the fire to spread", said Cal Fire.

• Incendio Davis sur de Reno, Nevada: Un incendio al sur de Reno ha arrasado 6,500 acres y sigue sin control, según el Humboldt-Toiyabe National Forest. Al menos 14 estructuras han sido destruidas.

"Gusty winds are forecast for the rest of the week", said the updated statement.

Approximately 12,000 to 14,000 people are under evacuation notice, according to the update.

• Declaraciones de emergencia en California y Nevada: El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado el estado de emergencia en el Condado de San Bernardino debido al Incendio Line. Ha obtenido financiación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para asegurar que los recursos vitales para combatir el fuego estén disponibles, según informó. El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, ha declarado el estado de emergencia para el Incendio Davis, según anunció en X.

• Repercusiones del calor y los incendios: Las temperaturas en California oscilan entre 95 y 105 grados, muy por encima de lo normal. También se ha emitido una alerta de calidad del aire debido a una ola de calor y niveles mortales de partículas finas causadas por el humo de los incendios forestales, según el Servicio Nacional de Meteorología.

Además, se ha emitido una advertencia de calor excesivo para la región hasta las 8 p.m. PT del lunes, según el Servicio Nacional de Meteorología. Aunque se espera un tiempo más fresco hacia finales de la semana, los vientos aún pueden ser fuertes, lo que dificultará el control de los incendios.

"Tough and dry weather, mixed with thunderstorms, will prove challenging for firefighters for the next few days", según los oficiales de CAL Fire.

Conservando escuelas y cancelación de un concierto en el Hollywood Bowl

Varias organizaciones, incluyendo Cal Fire, el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino y la Oficina del Sheriff del Condado de San Bernardino, están trabajando juntas para manejar el incendio. La Cruz Roja Americana ha creado un refugio de evacuación en una iglesia local para quienes buscan refugio del incendio.

El Distrito Escolar Unificado Bear Valley ha anunciado que todos sus ocho escuelas estarán cerradas el lunes debido al impacto del Incendio Line. Varios otros distritos han ajustado sus horarios y implementado precauciones especiales para hacer frente a los incendios y las advertencias de calor excesivo que afectan a unos 17 millones de personas en el sur de California.

Con la excepción de una escuela elemental, todas las demás escuelas elementales del Distrito Escolar de la Ciudad de San Bernardino remain

No son solo papas lo que se están cocinando en Idaho

El incendio Lava, que comenzó en el condado de Gem, Idaho, justo al norte de Boise, ha carbonizado 30,000 acres, según informó el Servicio Forestal de EE. UU.

En su último parte del domingo, el Servicio Forestal afirmó: "Hoy, el incendio Lava ha demostrado un comportamiento de fuego extremo, lo que ha provocado un crecimiento significativo en todas las direcciones debido al intenso calor". Los bomberos tuvieron que retirarse del área debido a la rápida expansión del fuego.

"Las evaluaciones de daños a la propiedad están en curso por parte de los encargados del fuego y la oficina del sheriff del condado", indicó el parte.

La oficina del sheriff del condado de Gem emitió "avisos de evacuación nivel III-Rojo-Irse Ahora" para los residentes cercanos el domingo, después de que el incendio se iniciara por un rayo hace una semana.

'Temporadas de incendios más largas y activas'

Desde 2024, un total de 6,788,766 acres han sido consumidos por incendios forestales en todo Estados Unidos en 35,609 incidentes, según informó el Centro Nacional de Información de Incendios.

Este año ha sido el que más acres han sido quemados en septiembre desde 2018, según las estadísticas del centro.

En California, aproximadamente el 80% de los incendios forestales más grandes han ocurrido en la última década, incluyendo el incendio Camp Fire de 2018 que causó 85 muertes y redujo la ciudad de Paradise a cenizas.

"Estudios revelan que los cambios en el clima provocan condiciones más cálidas y secas, lo que resulta en temporadas de incendios más largas y activas", señaló la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en julio. "El aumento de la temperatura y la sed del suelo debido al cambio climático inducido por el ser humano han aumentado la sequedad de los combustibles forestales durante la temporada de incendios".

El incendio Line en California representa una amenaza para 36,328 estructuras, incluidas viviendas y negocios, según Cal Fire. El oeste de EE. UU., incluidas estados como California, actualmente enfrenta múltiples incendios forestales que están causando daños significativos y evacuaciones.

Lea también: