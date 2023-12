California se prepara para proteger a los trabajadores del calor extremo - en interiores

Los trabajadores afirman que es fácil sudar y cansarse. La ventilación es irregular, dicen, y los trabajadores han testificado en una audiencia pública sobre hemorragias nasales, náuseas y mareos. En algunos almacenes, hay que caminar al menos 800 metros para encontrar un lugar donde refrescarse.

"Estamos en constante movimiento. A lo largo del día, mi camisa se empapa de sudor tres o cuatro veces", dijo Sara Fee, una ex trabajadora de un almacén de Amazon en San Bernardino, California, que testificó ante una junta estatal de seguridad laboral en mayo. "He tenido náuseas, mareos".

A medida que el clima se calienta y se extiende la amenaza del calor extremo, California se dispone a proteger a las personas que trabajan en almacenes mal ventilados, cocinas de restaurantes llenas de vapor y otros lugares de trabajo interiores donde las temperaturas pueden elevarse a niveles potencialmente peligrosos. Desde 2005, el estado cuenta con normas de protección contra el calor para los trabajadores al aire libre, y ahora le toca el turno a los lugares de trabajo en interiores.

Sólo otros dos estados, Minnesota y Oregón, han adoptado normas sobre el calor para los trabajadores de interior, según la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de Estados Unidos. A nivel nacional, la legislación se ha estancado en el Congreso y, aunque el gobierno de Biden ha iniciado el largo proceso de establecer normas nacionales sobre el calor para el trabajo al aire libre y en interiores, es probable que las normas tarden años en finalizarse.

Si California adopta su propuesta en primavera, las empresas estarían obligadas a refrigerar los lugares de trabajo por debajo de los 87 grados Fahrenheit cuando los empleados estén presentes y por debajo de los 82 grados en los lugares donde los trabajadores lleven ropa protectora o estén expuestos a calor radiante, como los hornos. Si las empresas no pueden bajar las temperaturas, deberán proporcionar a los trabajadores agua, descansos, zonas donde puedan refrescarse, chalecos refrigerantes u otros medios para evitar que los empleados se sobrecalienten.

"Cada año hace más calor", afirma Alice Berliner, directora del Programa de Salud y Seguridad de los Trabajadores de la Universidad de California-Merced. "Tener protecciones tanto para los trabajadores de interior como para los de exterior, hace que alguien sienta que puede pedir acceso a agua potable, y acceso a un descanso cuando siente que tiene calor".

Ni los trabajadores ni las empresas están satisfechos con el plan. Algunas empresas temen no poder cumplir los requisitos, incluso con la flexibilidad que ofrece el reglamento. Los trabajadores sostienen que los edificios deberían mantenerse aún más frescos.

El estrés térmico puede provocar agotamiento por calor, insolación, parada cardiaca e insuficiencia renal. En 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron de 1.600 muertes relacionadas con el calor, lo que probablemente sea una cifra inferior a la real porque los profesionales sanitarios no están obligados a notificarlas. No está claro cuántas de estas muertes están relacionadas con el trabajo, ya sea en interiores o al aire libre.

En California, 20 trabajadores murieron de calor entre 2010 y 2017, siete de ellos a causa del calor en interiores, según la Rand Corp, que analizó las normas de calor en interiores propuestas por el estado.

Después de una ola de calor récord en el noroeste del Pacífico en 2021, Oregón adoptó el año pasado protecciones para los trabajadores de interior que se activan cuando las temperaturas alcanzan los 80 grados. Las temperaturas umbral de Minnesota oscilan entre 77 y 86 grados, dependiendo del tipo de trabajo. El tamaño de la población activa de California, estimada en unos 18 millones de personas, podría provocar cambios en el resto del país, según Juanita Constible, defensora del clima y la salud en el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales.

"Si California avanza, también lo hará el país en muchos aspectos", afirmó.

Los reguladores californianos han elaborado las normas de interior para complementar las protecciones estatales para los trabajadores de exterior. En ellas se establece que, cuando las temperaturas superen los 80 grados, los empresarios deben proporcionar sombra y observar a los trabajadores para detectar síntomas de enfermedad por calor. Cuando la temperatura sea igual o superior a 95 grados, deben idear formas de prevenir las enfermedades causadas por el calor, como reducir las horas de trabajo o proporcionar descansos adicionales. Colorado, Oregón y Washington también tienen normas para los trabajadores al aire libre.

La Junta de Normas y Seguridad Laboral de California, encargada de establecer las medidas de protección de los trabajadores, está estudiando una normativa que obligaría a los empresarios a refrigerar sus edificios con aire acondicionado, ventiladores, nebulizadores y otros métodos cuando la temperatura o el índice de calor alcancen los 82 o 87 grados. Algunos empleados estarían exentos de la norma, incluidos los que trabajan a distancia y los que participan en operaciones de emergencia.

Se espera que el consejo vote las normas en marzo y que entren en vigor el próximo verano, según explicó Autumn González, consejera jefe del consejo.

Los trabajadores afirman que los edificios deberían estar a temperaturas inferiores a las propuestas, especialmente en almacenes, plantas de procesado de alimentos y otros lugares donde los empleados se mueven y levantan pesos habitualmente.

Estos umbrales de temperatura "son demasiado altos", dijo Robert Moreno, un conductor de UPS en San Diego que dijo a la junta en mayo que ha pasado la mayor parte de su vida trabajando en almacenes. Con las temperaturas propuestas, hace demasiado calor para sentarse fuera a comer, y mucho menos para trabajar dentro de un edificio que lleva todo el día al sol.

"La mayoría de estos almacenes son de chapa, con una circulación de aire nula o inexistente".

En las instalaciones de Amazon en San Bernardino donde trabajaba Fee, el portavoz de la empresa Steve Kelly dijo que el edificio tiene aire acondicionado y está equipado con ventiladores de techo, y se anima a los trabajadores a tomar descansos para refrescarse en cualquier momento que lo necesiten.

"Hemos comprobado los efectos positivos de un programa eficaz de mitigación del calor y creemos que todos los empresarios deben cumplir las mismas normas", declaró Kelly, que no quiso aclarar si la empresa apoya la propuesta de California.

La temperatura en el interior del edificio de 658.000 pies cuadrados no ha superado los 78 grados, según Kelly.

Los reguladores han reconocido que algunas empresas no podrán refrigerar sus lugares de trabajo, como las lavanderías o las cocinas de los restaurantes, donde funcionan calderas, hornos y freidoras comerciales, y les han ofrecido la opción de ofrecer a los trabajadores zonas de enfriamiento y otras medidas de alivio.

Pero estas soluciones no siempre son viables, según explicó a la junta en mayo Katie Davey, ex directora legislativa de la Asociación de Restaurantes de California. Por ejemplo, en muchos restaurantes pequeños no hay espacio para una zona de enfriamiento. Además, la reducción de la temperatura en las cocinas podría suponer una infracción de las leyes de seguridad alimentaria, que exigen que los alimentos se calienten a temperaturas específicas.

"Nos preocupa que la normativa propuesta sobre el calor en el interior de los locales pueda entrar en conflicto con normas que afectan a nuestra capacidad para calentar y mantener los alimentos a las temperaturas necesarias para proteger la salud pública de las enfermedades transmitidas por los alimentos", afirmó Davey.

Los reguladores californianos llevan años redactando su propuesta, y parece poco probable que rebajen las temperaturas umbral de 82 y 87 grados. Si lo hicieran, aumentaría el número de empresas que tendrían que cumplir la normativa y su coste, lo que provocaría una nueva revisión que retrasaría su publicación, según Eric Berg, subdirector de salud e investigación y normas de la División de Seguridad y Salud Laboral de California, que se encargaría de hacerla cumplir.

"Creo que, en general, habría que rebajar el umbral", declaró Laura Stock, miembro de la junta, en la reunión de mayo. "Pero igual de importante, si no más, es que no retrasemos el proceso para poder implantar una norma lo antes posible".

La urgencia se debe, en parte, a la inacción federal. La legislación se ha estancado en el Congreso para exigir a la OSHA que publique una norma de emergencia para promulgar normas temporales para todos los trabajadores mientras la agencia busca una norma permanente. Es improbable que el proyecto de ley sea aprobado en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, que no son partidarios de imponer normas a las empresas.

El representante Greg Casar, demócrata de Texas y copatrocinador de ese proyecto de ley, dijo que la situación se ha vuelto desesperada en su estado. En junio, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó una ley que elimina las ordenanzas locales existentes en Austin, Dallas y otras ciudades que obligaban a los empresarios a dar descansos para beber agua a los trabajadores de la construcción al aire libre.

"A medida que el clima empeora y los veranos se vuelven más calurosos, deberíamos hacer más para proteger a los trabajadores, en lugar de quitarles sus derechos", dijo Casar a KFF Health News. "Con demasiada frecuencia, se ha permitido que las normas de protección de los trabajadores mueran lentamente en un prolongado proceso de elaboración de normas, y no podemos dejar que eso ocurra aquí".

Este artículo ha sido elaborado por KFF Health News, antes conocida como Kaiser Health News (KHN), una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los principales programas operativos de KFF, la fuente independiente de investigación, encuestas y periodismo sobre política sanitaria. KFF Health News es el editor de California Healthline, un servicio editorial independiente de la California Health Care Foundation.

