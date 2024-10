California promulga una regulación inicial, prohibiendo la incidencia de seis sustancias relacionadas con problemas de comportamiento infantil en las comidas escolares.

El sábado 28 de septiembre, el estado dorado se convirtió en la primera región del país en implementar una ley que prohíbe el uso de ciertos componentes presentes en cereales para el desayuno populares, helados, bebidas, caramelos, paletas de hielo, chips de queso, jaleas y más, según la organización medioambiental sin fines de lucro Environmental Working Group, que se unió a Consumer Reports para patrocinar la ley. La norma se pondrá en marcha el 31 de diciembre de 2027.

Identificada como la Ley de Seguridad Alimentaria Escolar de California y presentada por la asambleísta demócrata Jesse Gabriel en febrero, la Ley de la Asamblea 2316 restringe a los distritos escolares, superintendentes de escuelas del condado y escuelas charter con grados desde kindergarten hasta el 12° de proporcionar alimentos o bebidas que contengan el colorante rojo número 40, los amarillos números 5 y 6, los azules números 1 y 2, y el verde número 3.

California alberga el sistema escolar público más grande del país, que consta de más de 6,3 millones de estudiantes y más de 10,000 escuelas, según Tony Thurmond, superintendente de instrucción pública del estado y copatrocinador de la ley, quien habló en una conferencia de prensa de EWG el 6 de agosto.

La ley surge de las preocupaciones sobre las posibles consecuencias que estos colorantes pueden tener en las capacidades de aprendizaje de los niños, ya que se han asociado con desafíos conductuales y atención disminuida en los niños, según un estudio de 2021 realizado por la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California.

"California continúa liderando el camino en la protección de nuestros hijos de sustancias peligrosas", dijo Gabriel en un comunicado de prensa.

El legislador enfatizó su compromiso personal con el issue como padre, como niño con TDAH y como padre de un niño que lucha contra el TDAH y otros desafíos durante la breve sesión de agosto. "Reconocemos el impacto negativo que los colorantes alimentarios sintéticos, el enfoque de esta ley, pueden tener en todos los niños. Sin embargo, los estudios han demostrado que las personas con TDAH y otras condiciones pueden ser especialmente vulnerables", dijo Gabriel.

Gabriel y EWG señalaron que las regulaciones actuales de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. sobre los colorantes en los alimentos se basan en investigaciones que datan de hace 35 a 70 años.

CNN ha contactado a la FDA para obtener comentarios.

"Evaluar la seguridad de las sustancias en los alimentos a medida que surgen nuevos datos relevantes es una prioridad clave para la FDA", dijo la agencia en agosto, después de que la Legislatura de California aprobara la ley. "La FDA ha revisado la investigación sobre los efectos de los aditivos de color en el comportamiento de los niños, incluyendo la literatura citada en la ley. El cuerpo general de las pruebas científicas demuestra que la mayoría de los niños no experimentan efectos adversos al consumir alimentos que contienen aditivos de color. Sin embargo, algunas pruebas sugieren que ciertos niños podrían reaccionar adversamente a ellos".

Además, la agencia participa en evaluaciones de riesgos internacionales facilitadas por el Comité conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura/Junta de la Organización Mundial de la Salud sobre Aditivos Alimentarios.

"Todos los tonos mencionados anteriormente Recently underwent evaluations for safety in food by the JECFA and were deemed safe for use in food under current prevalent conditions", stated the FDA.

La agencia, sin embargo, continuará monitoreando la investigación emergente y asegurando la seguridad de los aditivos de color aprobados, incluyendo la realización de una reunión pública en septiembre para evaluar el proceso de evaluación poscomercial de las sustancias químicas en los alimentos, según el comunicado.

Consecuencias de la Ley de la Asamblea 2316

John Hewitt, representante de la Asociación de Marcas de Consumo, que trabaja para más de 1,700 marcas, expresó su decepción en agosto de que las sustancias probadas y seguras hubieran sido estigmatizadas para promover una agenda política.

"La industria de la seguridad alimentaria no tiene rival en su compromiso con la seguridad alimentaria. Es por eso que hemos instado a la FDA a reconocer su papel como regulador de la seguridad alimentaria del país", dijo Hewitt, vicepresidente senior de empaque y sostenibilidad, y asuntos estatales de la asociación, en un correo electrónico. "La aprobación de esta ley podría llevar a aumentos de costos para las escuelas y los hogares, menor variedad y confusión entre los consumidores".

Sin embargo, Thurmond enfatizó la mayor importancia de "el costo de nuestro fracaso para actuar... en una nación donde los niños ya sufren de algunas de las mayores tasas de enfermedades, asthma, diabetes (y) enfermedades cardíacas", en comparación con otros países.

Gabriel hizo eco de estos sentimientos, agregando que la ley podría ahorrarle dinero a California al disminuir la necesidad de recursos para ayudar a los estudiantes que luchan en el aula.

"Lo veo tanto desde una perspectiva personal como desde la de un legislador. Es realmente costoso", señaló.

La decisión de Newsom alinea el entorno alimentario de EE. UU. más estrechamente con el de la Unión Europea, donde los productos que contienen estos colorantes están obligados a llevar etiquetas de advertencia que indican que tales productos pueden ser perjudiciales para los jóvenes, según Gabriel.

"El propósito de esta ley es animar a los fabricantes a hacer ajustes menores en las recetas, permitiéndoles proporcionar los mismos alimentos queridos sin los químicos perjudiciales que afectan negativamente a las personas", concluyó. "Tenemos plena confianza en que pueden lograrlo... porque crean los mismos productos en varios países del mundo, sin los químicos perjudiciales".

Es importante tener en cuenta que menos alimentos disponibles en las escuelas de California utilizan los ingredientes que prohíbe la ley, como destacó EWG en el pasado.

Después del veto de la FDA a la regulación de la bromina en octubre de 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. anuló su regulación para su uso después de nueve meses.

Además, al menos 10 estados han comenzado a seguir el ejemplo de California, presentando leyes basadas en esta ley, según Gabriel.

Deshacerse de estos químicos en los alimentos

Si te preocupa el posible efecto de estos colorantes en el bienestar de tu hijo, puedes ayudarlo a evitarlos revisando la lista de ingredientes de cualquier artículo que compres, sugirieron los asesores, con especial atención a los productos envasados, que suelen estar muy procesados y, por lo tanto, tienen una mayor probabilidad de contener colorantes artificiales, según EWG.

Opta por opciones que no contengan estos componentes —por ejemplo, los alimentos que llevan la etiqueta USDA-certified organic no pueden incluir colorantes alimentarios artificiales. Reduce tu consumo de refrescos, jugos o bebidas deportivas que puedan contener estos colorantes también. Ofrecer alternativas puede ser más apetecible que una negativa rotunda de algo que anhelan.

La EWG promueve el énfasis en los productos frescos de colores. "El competidor más formidable a los paquetes atractivos de los alimentos ultraprocesados es el kaleidoscopio de colores en las frutas y verduras frescas", sugirieron.

La actriz Lesley-Ann Brandt discute regularmente las opciones alimentarias con su hijo de 7 años, como lo mencionó en la sesión informativa.

"Tratamos con él como si fuera un adulto y entiende por qué no consumimos esto debido a esto, pero aquí hay una alternativa", dijo Brandt. "También preparamos algunos de nuestros alimentos y se convierte en una oportunidad para discutir la nutrición".

Brandt también ha notado el impacto de la nutrición en su propia familia, agregó. Después de crecer en dos "muy distintos" sistemas alimentarios en Sudáfrica y Nueva Zelanda, "realmente noté la diferencia cuando me mudé a Estados Unidos hace 14 años", dijo.

"También soy la hermana mayor de un hermano que tuvo ADHD grave de niño, así que vi de primera mano el impacto de la nutrición y cómo ayudó", dijo Brandt. "Uno de los primeros pasos que dio mi madre para evitar la sobre-medicación fue examinar su nutrición y los azúcares procesados, aditivos, colorantes alimentarios y químicos sintéticos que simplemente le estaban perjudicando en la escuela".

"Y realmente fue la diferencia entre un estudiante B y un estudiante C para él", dijo. "También influyó en su confianza en sí mismo".

Esta ley, conocida como la Ley de Seguridad Alimentaria Escolar de California, tiene como objetivo proteger la salud de los niños al prohibir el uso de ciertos colorantes en las comidas escolares, ya que se ha relacionado con desafíos conductuales y menor atención en los niños. Según el patrocinador de la ley, el asambleísta demócrata Jesse Gabriel, la legislación es un paso crucial para garantizar el bienestar de las generaciones futuras al minimizar la exposición a sustancias perjudiciales.

