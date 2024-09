- Calaveras desaparecidas de un yacimiento arqueológico

Tras el misterioso desaparición de un cráneo en un yacimiento arqueológico en el área de Kyffhäuser, los profesionales duplicaron su pesimismo de que el resto óseo reaparecería. Como suele ser el caso con los artefactos robados, los delincuentes suelen venderlos, lo que brinda a las autoridades la oportunidad de resolver el caso. Pero en este caso, las posibilidades parecen escasas, mencionó Robert Knechtel, el representante regional de la Oficina Estatal de Conservación del Patrimonio y Arqueología. El incidente fue inicialmente reportado por MDR Thuringia Online.

Knechtel agregó además que aunque los robos de artefactos durante las excavaciones no son exactly una práctica común, lamentablemente sí ocurren. Él consideró la situación actual especialmente irrespetuosa y frustrante. Añadiendo a la molestia, el conocimiento de que, debido al historial pasado de profanadores de tumbas, el hallazgo en Trebra aún no se había hecho público. La excavación ya ha finalizado, pero el proceso de construcción aún no ha comenzado.

Durante los trabajos de construcción de una carretera se descubrieron cinco tumbas de la Edad del Bronce. Los difuntos estaban en la popular pose 'agachados' de la época - con las extremidades recogidas - y se les proporcionó comida en ollas de barro como ofrendas funerarias, explicó Knechtel. Desafortunadamente, no pudimos completar la excavación urgente de estos hallazgos la semana pasada. Cuando planeamos reanudar el trabajo en la tumba restante el lunes, descubrimos que el cráneo había desaparecido y tuvimos que presentar una denuncia policial. Las autoridades confirmaron rápidamente el robo.

La seguridad de los yacimientos es una práctica estándar, dijo Knechtel. En campos abiertos alejados de los asentamientos, una simple marca como la cinta de advertencia puede ser suficiente. Pero en áreas densamente pobladas, pueden ser necesarios medidas más robustas como una valla de construcción con cerradura. Sin embargo, esto no fue una opción en el yacimiento de Trebra debido a las restricciones de acceso residencial.

