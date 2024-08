- Calamidad de papel higiénico y una atractiva actuación de cumpleaños.

En caso de que alguien lo haya olvidado, "Jungle Camp" - la categoría más alta en la televisión alemana: honor, diversión, emociones, lágrimas y temperamento! - eso es lo que Thorsten Legat, exfutbolista con músculos "como la piedra", recordó a la nación televisiva un día, desvariando como de costumbre. Aunque solo si los otros no estuvieran alrededor. Desafortunadamente, algunos campistas no cumplieron del todo con las expectativas. "Qué asco" y "repugnante", fue, o de otra manera: "Simplemente es grosero. Es entretenimiento para mentes simples!"

Mola Adebisi, usualmente tan relajado, pudo sentir un cambio significativo bajo las hojas de palma. Sin paz en el séptimo día. El argumento más acalorado de la temporada "Leyendas" cobró vida debido a un simple rollo de papel higiénico. Kader Loth, capitán del equipo, sugirió guardar el papel para usarlo más tarde, pero Giulia Siegel contraatacó con algunas investigaciones: "Pero ¿cómo? ¿No fuiste al baño antes y envolviste algo en papel - ¿qué era eso?" De repente, Siegel se convirtió en una periodista investigativa, callando a Kader con su pregunta. Explicó que había estado escondiendo un pañal menstrual, una vergüenza que no quería compartir con los otros. "Solo quería mantener mi pañal oculto. ¡Esa es la forma en que me criaron!" Compartir detalles tan íntimos estaba más allá de la zona de confort de Kader, dejándola expuesta.

Apoyo llegó desde lugares inesperados: ¡incluso los hombres del grupo! Thorsten Legat, a pesar de ser un hombre, intentó tener algo de perspectiva ("No soy una mujer, pero sí tengo una en casa"), mientras Mola defendía la privacidad de Siegel: "Kader es una dama muy elegante. La encarna. Simplemente es inapropiado preguntarle sobre 'Pañal menstrual: ¿Dónde lo escondiste?' - ¡eso es un gran no-no!" Aunque ame a Siegel, en este caso ella estaba equivocada y necesitaba disculparse.

Siegel se disculpó, pero no sinceramente: "No quise hacer daño". Kader no se lo creyó y se alejó de Siegel, igual que la mitad de Mpumalanga podría hacerlo en futuros eventos de Múnich. Más tarde, Siegel se emocionó, sintiéndose maltratada y acosada: "Algunas personas no están siendo justas conmigo".

"Jungle Camp": Hanka Rackwitz hace una salida dramática

Sentirse incomprendida y acosada durante días también es Hanka Rackwitz, exagente inmobiliaria de televisión ("Alquila, compra, vive"). Entre argumentos con Sarah Knappik, Elena Miras y Mola Adebisi, la mujer de 55 años finalmente habló y pronunció la famosa frase: "Soy una estrella - ¡Sácame de aquí!" La respuesta contundente de Sarah, "¿Por qué? ¡Votémosla!", pareció otro malentendido. Rackwitz se sintió vindicada por el rechazo del grupo, mientras que Knappik se dio cuenta de que Rackwitz estaba en riesgo de perder una parte sustancial de su pago. "No hay cantidad de dinero que valga la pena", lamentó Rackwitz en el teléfono del jungle, maldiciendo a "esos idiotas" de nuevo y anunciando que estaba lista para accionar la palanca de emergencia por una vez y proteger su "preciosa vida". Rackwitz ha luchado contra ansiedades y trastornos obsesivo-compulsivos durante años. Su decisión de salir voluntariamente, dijo, fue la más valiente que había tomado nunca.

Gigi Birofio celebró su 25º cumpleaños en el jungle. En respuesta a la pregunta de Sarah Knappik sobre sus deseos, el favorito del programa de citas sonrió: "Honestamente? ¡Un ligue, aquí afuera!" Pero la cordura prevaleció. En lugar de eso, Gigi, Kader y Thorsten participaron en una recreación de la famosa prueba de conducir. Gira a la izquierda, gira a la derecha, ¡no muy lejos!

De manera asombrosa, Kader y sus "dos niveles de testosterona" realizaron una impresionante actuación, en parte gracias a las entusiastas instrucciones de Gigi: "¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pisa más fuerte el acelerador, gira a la izquierda, gira a la derecha!" Y así, el trío llegó a la línea de meta. Luego, la catástrofe golpeó - ¡el coche se averió! El presentador Jan Köppen envió a la máquina Legat a empujar el vehículo hasta la línea de meta, y terminaron con fuerza con ocho estrellas. Más tarde, Gigi reveló su secreto para el éxito, sonriendo: "¡Genio!"

Mientras Glatzeder no había compartido muchos detalles sobre su vida anterior, soltó una bomba: su primera vez enamorándose sucedió en un armario de escobas. "Y pronto nació un hijo, no quería que se sintiera incómodo". La revelación fue igual de incómoda para el resto del público, pero Glatzeder, un actor, estaba acostumbrado a actuar en el escenario. Además, tenía un gusto por la música clásica - "pero solo para el desayuno".

Thorsten Legat tenía otros problemas en mente. El exjugador de fútbol aseguró con los otros que todo estaba listo para la próxima nominación. Todos estuvieron de acuerdo. Incluso Eric Stehfest entendió que la mujer por la que sentía una fuerte atracción, que ya estaba causando problemas en el campamento, estaría en la parte superior de la lista de eliminación después del fiasco del papel higiénico: Giulia Siegel.

Ella cree que lo sabe todo, descubrió Elena Miras después de un fallido intento de cocinar, durante el cual Siegel demostró cómo sujetar un cuchillo, qué cuchillo usar y cómo cortar vegetales. Miras se rindió, abrumada, y estuvo a punto de derrumbarse: "¡Tengo que mantenerme fuerte ahora!" Sin embargo, las últimas palabras de sabiduría fueron de Kader Loth, el adversario de Siegel en la saga del papel higiénico: "Como todos sabemos: la comida se digiere", dijo el de 51 años. No, lo siento - no es exactly eso. Lo que se pretendía decir era: "Lo peor en la jungla son los demás concursantes".

Aviso de divulgación: Star es propiedad de RTL Alemania.

