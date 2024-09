Cadillaves desnudos, un dispositivo de karaoke y el ex presidente Barack Obama: Los secretos de la victoria del equipo de EE.UU. en la Copa Solheim

El capitán del equipo de EE. UU. tuvo un vuelo prolongado de regreso a casa para reflexionar sobre la pérdida de la victoria de la Copa Solheim en el último momento en España el año anterior, ya que Europa logró una asombrosa remontada para retener la copa. Finalmente, la frustración se convirtió en sollozos incontrolables.

"Simplemente no pude mantener la compostura", le dijo Lewis a CNN's Patrick Snell.

"Toda la trabajo y esfuerzo, y no salimos airosos. Desde entonces he estado impulsada a encontrar cómo evitar que eso vuelva a suceder, cómo asegurar que crucemos la línea de meta victoriosos".

Exactamente un año después, Lewis tenía las respuestas a estas preguntas, que abarcaban desde máquinas de karaoke hasta cenas con ex presidentes de EE. UU.

Bajo la guía de Lewis, su equipo aseguró una victoria satisfactoria en Gainesville, Virginia el domingo pasado, con el equipo local ganando 15.5 a 12.5 sobre Europa en el Club de Golf Robert Trent Jones, poniendo fin a una espera de siete años para levantar la Copa Solheim.

Lágrimas de un tipo diferente brotaron después de que Lilia Vu sellara la victoria con un tiro espectacular, viendo a Lewis rodeada por su emocionado esposo, padres y, en un momento completo, su hija Chesnee de cinco años, que corrió al green para abrazar a su mamá.

"Le dije que habíamos ganado la copa y comenzó a llorar", recordó Lewis.

"Habían visto el trabajo detrás de escena y había perdido tiempo con ellos. Entendieron cuánto significaba para mí".

Camaradería

Con solo tres cambios en el equipo de 12 miembros que estuvo cerca de la victoria el año anterior - las novatas Sarah Schmelzel y Lauren Coughlin, junto con la ganadora de 2015 Alison Lee - Lewis lideró un grupo unido que compartió un dolor común en Virginia.

La química del equipo se fortaleció aún más gracias al más prestigioso de los animadores, el presidente Barack Obama.

Miembro honorario en Robert Trent Jones, Obama hizo una aparición sorpresa en una cena del equipo en Washington D.C., antes del torneo, y volvió a sorprender a todos con una visita al tee de salida el primer día, mientras el equipo de EE. UU. se lanzaba a un récord de 6-2 de ventaja.

"Significó mucho. El equipo y los jugadores estaban muy emocionados de conocerlo", dijo Lewis, de 39 años. "Podías decir que había visto algo antes, eso fue definitivamente un día especial para nosotros".

Un espíritu de equipo contagioso se manifestó claramente en el segundo día de juego, cuando dos caddies de EE. UU. respondieron a un golpe de águila de Lee durante un partido de cuatro bolas quitándose las camisas.

Después de disculparse, los caddies Jack Fulghum y Taylor Takada aprendieron que no estaban en problemas por sus celebraciones entusiastas de Lewis, quien atesoró ese momento ahora viral.

"Solo les dije que se estaban volviendo virales", recordó Lewis. "Esos videos y los que vi de mi equipo, cantando y bailando y simplemente siendo niños, es lo que me viene a la mente cuando pienso en este equipo, algo que recordaré por mucho tiempo".

Descanso y relajación

Un poderoso sábado liderado por la mercurial Nelly Korda vio al equipo de Lewis tomar una ventaja de 10-6 en el último día, dejando a Europa needing replicar el Milagro de Medinah de la Copa Ryder de 2012 para negarles una victoria largamente esperada.

A pesar de que Inglaterra's Charley Hull amenazó con orquestar otra comeback dramática con una victoria inicial en individuales sobre la número uno del mundo Korda, el equipo local mantuvo la compostura para asegurar la victoria, que se convirtió en un improvisado cubo de champán.

Para Lewis, una posible resaca fue la única fuente de incomodidad en este vuelo de regreso, la ganadora de 13 veces del LPGA Tour lista para participar en más acción en el Walmart NW Arkansas Championship el jueves antes de tomar un descanso por el resto de la temporada.

Cualquier pensamiento de potencialmente regresar como capitana para defender la copa en los Países Bajos en 2026 tendrá que esperar.

"Creo que esa no es mi decisión de tomar, pero me costaría decir que no si me pidieran de nuevo porque me divertí mucho", dijo Lewis.

"Los últimos tres años han sido bastante ocupados. Necesito algo de relajación y descanso".

