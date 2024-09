Cada vez más refugiados de Ucrania están consiguiendo empleo en Alemania

La búsqueda de empleo de los refugiados ucranianos en Alemania está básicamente teniendo éxito

La búsqueda de empleo para los refugiados ucranianos en Alemania está teniendo cada vez más éxito. En septiembre, alrededor de 8.500 ciudadanos ucranianos lograron encontrar empleo en el mercado laboral principal, comenzar una apprenticeship o iniciar su propio negocio, según el ministro federal alemán del Trabajo, Hubertus Heil (SPD). Esta cifra es más del doble que la de septiembre de 2024 y Heil afirmó que "estas cifras demuestran que el programa de empleo está teniendo un impacto real". Después de completar un curso de integración y obtener habilidades lingüísticas básicas en alemán, los refugiados están siendo colocados en empleos a través del programa "empleo". Hasta julio de 2024, aproximadamente 266.000 de los casi 700.000 ucranianos en Alemania tienen empleo; 213.000 de ellos están sujetos a contribuciones a la seguridad social y 53.000 están trabajando en empleos a tiempo parcial. Sin embargo, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales extranjeras sigue siendo un desafío, según la Agencia Alemana de Empleo.

17:20 Rusia toma el control de dos pueblos de Donbass

Las fuerzas rusas están avanzando en la línea del frente del este de Ucrania y, supuestamente, han tomado el control de dos asentamientos más en la región industrial de Donbass. Los pueblos de Maryniwka y la ciudad de Ukrajinsk fueron conquistados durante la semana, según el Ministerio de Defensa ruso. Sin embargo, el mando militar ucraniano no ha confirmado esto. Según el informe del Estado Mayor ucraniano del viernes por la mañana, Maryniwka sigue siendo disputada, mientras que Ukrajinsk ha sido marcada como bajo control ruso por observadores militares ucranianos durante varios días. Ambos lugares se encuentran en la región de Donetsk, compartiendo frontera con ciudades más grandes como Pokrovsk, Kurachove y Vuhledar. Las tropas rusas han hecho progresos significativos en esta área en los últimos meses. Las tropas defensivas están escaseando de personal y recursos.

16:43 Zelensky se reúne con Trump en NYC: "Objetivo compartido de detener la guerra"

Durante su visita a EE. UU., el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con el ex presidente estadounidense Donald Trump para una charla en Nueva York. Antes de la reunión, Zelensky expresó su opinión de que "la guerra en Ucrania debe terminar". Zelensky y Trump maintenance talks en la Torre Trump en Manhattan. Trump es un crítico frecuente de la ayuda billonaria de EE. UU. a Ucrania y anima al liderazgo de Kiev a llegar a un acuerdo con Rusia. Los críticos argumentan que la postura de Trump es esencialmente capitular ante Rusia y adoptar la postura del presidente ruso Vladímir Putin. La última vez que se reunieron fue hace unos cinco años. Antes de dirigirse a Washington, Zelensky tuvo una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

16:02 Kiev podría aumentar el impuesto de guerra a los ciudadanos

El ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko, se refiere a los aumentos fiscales propuestos que se están considerando en el parlamento como un "paso necesario". Kiev sugiere aumentar el impuesto de guerra del 1,5 al 5 por ciento. Este año, una medida así generaría alrededor de 1.200 millones de euros y el año que viene, otros 3.000 millones de euros adicionales. "Esta decisión afectará la economía, pero casi todas las otras alternativas están agotadas", dice Marchenko. Los ingresos de los nuevos bonos domésticos sólo bastarían para servicio de las deudas de los bonos existentes. La ayuda financiera extranjera se está volviendo menos segura. En el primer trimestre, Ucrania sólo recibió alrededor del 10 por ciento de la ayuda extranjera necesaria. Un bloqueo por parte de los republicanos en el Congreso de EE. UU. retrasó la entrega. Kiev aún espera recibir más de 37.000 millones de euros este año y más de 34.500 millones de euros el año que viene del extranjero. "Pero eso no significa que estos pagos serán estables", advierte Marchenko.

15:24 Noruega detiene el asilo automático para los refugiados ucranianos

Noruega ya no ofrecerá asilo automático a los refugiados de Ucrania. El gobierno noruego anunció que cada caso se evaluará individualmente para los ucranianos que vienen de la parte occidental del país. La parte occidental de Ucrania, que generalmente se considera segura por las autoridades noruegas, es donde se aplica la nueva política. Después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, las autoridades noruegas proporcionaron "protección colectiva" a los refugiados ucranianos, concediéndoles asilo automático. Desde entonces, Noruega, con una población de 5,6 millones de personas, ha acogido a alrededor de 85.000 ucranianos -más que cualquier otro país nórdico.

14:51 El ejército ruso recluta nuevos conscriptos

La próxima fecha de reclutamiento ruso está fijada para el 1 de octubre, según la inteligencia militar británica. Todos los rusos combatientes aptos de entre 18 y 30 años están obligados a servir un año en el ejército. Hasta ahora, los conscriptos no han sido involucrados en la lucha en Ucrania, pero han sido desplegados en la región rusa de Kursk, desde donde se espera que se retiren las unidades ucranianas. Algunas familias rusas han quejado de que sus hijos han sido enviados a zonas de conflicto con poco más de cuatro meses de entrenamiento. Según la ley rusa, los conscriptos sólo pueden ser desplegados en una zona de combate después de cuatro meses de entrenamiento y especialización.

14:22 Ramstein acogerá la reunión sobre Ucrania con Biden

La reunión de las naciones que apoyan a Ucrania durante la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Alemania tendrá lugar el 12 de octubre en la base aérea estadounidense de Ramstein, en Renania-Palatinado, según el portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit. Alemania y EE. UU. planean co-organizar la reunión del llamado Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. "En este formato, más de 50 naciones se reúnen para coordinar el apoyo a Ucrania", dice Hebestreit. No está claro si el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asistirá a la reunión en persona.

13:56 Lituania adquirirá tanques Leopard 2 de Alemania para nueva división militar Lituania tiene la intención de adquirir tanques Leopard 2 principales para una unidad que se está formando en su ejército. Un posible acuerdo podría materializarse en noviembre, tras la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional, según indicó el ministro de Defensa Laurynas Kasciunas. No reveló el número de tanques ni el modelo específico, ambos con origen en Alemania. El país vecino de Lituania comparte borders con el enclave ruso de Kaliningrad y el aliado de Rusia, Bielorrusia. Lituania percibe el conflicto en Ucrania como una amenaza directa a su seguridad nacional, lo que ha llevado al gobierno de Vilnius a mejorar significativamente su ejército, incluyendo la formación de una nueva división que incluye un batallón de tanques. Finalmente, una brigada acorazada alemana se desplegará de manera constante en Lituania.

13:20 Discord podría enfrentar prohibición total en Rusia El medio ruso "Kommersant" afirma que la plataforma de comunicaciones Discord podría ser prohibida completamente en Rusia en un futuro próximo. La acusación surge de una fuente de la industria del juego que informó al medio sobre las posibles acciones tomadas por el regulador de medios de Rusia. El regulador de medios de Rusia está investigando supuestas violaciones de la ley doméstica, pero aún no se han disclosed cargos específicos. Las frustraciones entre los usuarios rusos por las interrupciones de Discord comenzaron al inicio del mes, y se estima que la plataforma tiene más de 29-40 millones de usuarios activos en Rusia, con jugadores, estudiantes y operadores de criptomonedas entre su base principal de usuarios.

13:04 No aprobación para el uso de armas de largo alcance más allá de las fronteras: "Biden fue advertido por los servicios de inteligencia antes de la decisión" El presidente Biden ha prometido un paquete de ayuda adicional de mil millones de dólares a Ucrania. Sin embargo, EE. UU. no levantará las restricciones a las armas suministradas por el Oeste para permitir strikes más allá de las fronteras rusas, como se había solicitado anteriormente por Selenskyj. El político Thomas Jäger explica los motivos detrás de esta decisión.

12:36 Ciudadano estadounidense arrestado en Rusia por supuestas "actividades mercenarias" Según RIA Novosti, un ciudadano estadounidense ha sido acusado de "actividades mercenarias" en Rusia desde el viernes pasado. El ciudadano estadounidense de 72 años, Stefan Hubbard de Michigan, es acusado de servir como mercenario para Ucrania en el conflicto en curso, según el informe. Permanece incierto dónde y cuándo se aprehendió al ciudadano estadounidense.

12:01 Kryvy Rih: ataque con misiles rusos a estación de policía Se informan de nuevos ataques por parte de Rusia en diversas regiones de Ucrania. Un misil impactó en una estación de policía en Kryvy Rih esta mañana, según informó la administración local. Se encontró el cuerpo de una mujer bajo los escombros, y al menos cinco personas resultaron heridas. Las brigadas de rescate aún están buscando sobrevivientes entre los escombros. También se han visto afectados edificios residenciales. La Fiscalía Regional de Dnipropetrovsk ha compartido imágenes de los ataques con misiles en Kryvy Rih, y se informan de un ataque con misiles en la ciudad de Dnipro, que involucró una instalación industrial y dejó al menos ocho heridos. Los ataques aéreos rusos en la región de Jersón dejaron al menos ocho personas heridas, según informó la administración.

11:27 Drone ruso podría haber violado brevemente el espacio aéreo de NATO El Ministerio de Defensa de Rumanía afirma que un drone ruso podría haber penetrado brevemente en el espacio aéreo del miembro de NATO Rumania durante la noche. El drone supuestamente cruzó el territorio rumano durante menos de tres minutos en la región fronteriza, habiendo participado en un ataque contra la ciudad ucraniana de Izmail anteriormente esa mañana. La ciudad se encuentra en el Danubio, con Rumania situada en la orilla opuesta. Según los oficiales ucranianos, Izmail fue objetivo de un ataque con drone al comienzo del viernes, lo que resultó en tres fallecidos y aproximadamente una docena de personas heridas. La fuerza aérea ucraniana informe haber destruido 24 de 32 drones de ataque rusos durante la noche.

10:57 Fritz: EE. UU. proporciona a Ucrania las primeras bombas de planeo El presidente ucraniano Zelensky presentará su "plan de victoria" y solicitará ayuda militar adicional durante una visita a EE. UU. Biden certifica un paquete de armas valorado en casi 8.000 millones de dólares para Ucrania, superando las entregas anteriores. Como informa el reportero de ntv Gordian Fritz, se trata de un aumento significativo.

10:20 Informe: agencias de inteligencia de EE. UU. esperan severas represalias si se aprueba el uso de misiles de largo alcance Las agencias de inteligencia de EE. UU. creen que aprobar el uso de Ucrania de misiles de largo alcance contra objetivos dentro del territorio rusoWould incur substantial risks, leading to significant retaliation. Las posibles respuestas rusas a tal decisión incluyen incendio, sabotaje y ataques encubiertos en puntos de apoyo militar de Europa, según una evaluación de inteligencia no publicada obtenida por The New York Times. También se informes que la retaliación rusa podría tener lugar de manera encubierta, evitando ataques abiertos. El Times también señala que Ucrania no posee una cantidad adecuada de misiles de largo alcance para afectar significativamente el curso general del conflicto. El periódico sugiere que estas preocupaciones podrían estar contribuyendo a la incertidumbre que persuade al presidente Biden en la toma de una decisión final.

08:40 Estructura Rusa Misteriosa Cerca del Puente de Crimea Desconcierta a la Armada Ucraniana Una estructura rusa misteriosa cerca del puente de Crimea mantiene alerta a la Armada Ucraniana. Según "The Kyiv Independent", el portavoz de la Armada, Dmytro Pletenchuk, informó en la televisión ucraniana que la construcción está en curso. Su propósito sigue siendo incierto. "Podría ser una instalación defensiva, podría ser otro cruce, pero aún es prematuro sacar conclusiones", dijo Pletenchuk. El portavoz de la Armada duda que los rusos la completen dada las malas condiciones climáticas. "Están tratando constantemente de colocar algo nuevo en el estrecho de Kerch para construir diversas estructuras hidrotécnicas o barreras, pero después de cada tormenta, acaban en la orilla."

08:08 Ciudad del Sur de Ucrania Atacada, Varios Muertos y Heridos La ciudad de Ismajil en el sur de Ucrania ha sido atacada. Tres personas perdieron la vida en un ataque con drones rusos esta mañana, según el gobernador del Óblast de Odesa, Oleh Kiper. Todas las víctimas eran de avanzada edad, incluyendo a una mujer de 90 años. Además, once personas más, incluyendo a un niño, resultaron heridas. Kiper también informó daños a la propiedad, derrumbes de automóviles y varios incendios. Ismajil se encuentra cerca de la frontera con Rumania, con la boca norte del río Danubio formando la frontera.

07:40 Roth Aboga por un Aumento de la Ayuda Militar a Ucrania para Llegar a Acuerdos El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, aboga por más ayuda militar europea a Ucrania. "En primer lugar, los grandes países europeos deben hacer significativamente más en el ámbito militar para asegurar que Ucrania siga siendo un país libre y democrático", informó Roth al "Tagesspiegel". "Ahora es el momento de movilizar todos los recursos para poner a Ucrania en la mejor posición posible para posibles negociaciones". El presidente del Comité de Asuntos Exteriores en el Bundestag argumenta: "Cualquiera que desee poner fin a la guerra lo antes posible debe proporcionar a Ucrania lo que necesita". El poder militar y la diplomacia son dos caras de la misma moneda, explica. "Rusia solo estará preparada para negociar si Putin está convencido de que una victoria sobre Ucrania es imposible".

07:09 Baerbock Advierte Contra el Decaimiento del Apoyo a Kyiv, Defiende Entregas de Armas La Canciller Federal Baerbock defiende las entregas de armas occidentales a Ucrania y advierte contra el decaimiento del apoyo a Kyiv. "La idea de que no habría combate ni bajas en Ucrania si no hubiera armas defensivas es tan simplista como falsa", declaró Baerbock el jueves durante el Debate General de la ONU en Nueva York. "Si Rusia detiene su ataque, la guerra termina. Si Ucrania deja de defenderse, se termina con Ucrania". El presidente ruso Putin reaccionó a una invitación a una conferencia de paz en junio bombardeando un hospital de niños. Mientras Putin no esté dispuesto a negociar, dejar de ayudar significaría "que los hospitales de Ucrania y sus niños estarían indefensos. Significaría más crímenes de guerra, possibly también en otros países", dijo Baerbock. Baerbock destacó que Rusia "siempre ha amenazado con la inviolabilidad de las fronteras de los estados bálticos y Polonia".

06:45 Gobierno Esloveno Advierte Contra Decisiones Prematuras sobre Suministros de Tecnología a Ucrania

El gobierno esloveno advierte contra decisiones prematuras sobre el despliegue de armas avanzadas del Oeste en suelo ruso, dada la skepticismo alemán. "Raramente es sabio descartar algo de antemano", dice el primer ministro Robert Golob al margen del Debate General de la ONU en Nueva York. "Es un tema controvertido, pero creo que en esta etapa todas las posibilidades deberían explorarse, y la que más se ajuste a la situación actual debería seleccionarse", declaró Golob en respuesta a una pregunta sobre el despliegue de misiles de crucero de largo alcance. Hasta la fecha, Alemania y EE. UU. han resistido principalmente este tema. El canciller Olaf Scholz Recently ruled out the delivery of long-range precision weapons to Ukraine even in the future.

06:11 Baerbock Pide a Irán que Detenga la Ayuda a la Guerra de Rusia Contra Ucrania La canciller Annalena Baerbock insta a Irán a detener cualquier ayuda al conflicto de Rusia contra Ucrania y detenga el transfer de misiles balísticos y drones. El Ministerio de Asuntos Exteriores lo comparte en la plataforma X. Baerbock habló con su homólogo iraní Abbas Araktschi al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

06:01 Trump Planea Reunión con Zelensky en Nueva York El ex presidente de EE. UU. Donald Trump planea reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Nueva York el viernes. La reunión tendrá lugar en la Torre Trump en Manhattan, dice Trump. Zelensky, que se reunió con el presidente Joe Biden el jueves, ha prolongado su estancia en EE. UU. para reunirse con Trump. Antes de su viaje a EE. UU., Zelensky dijo que quería reunirse con Trump, el presidente demócrata Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para presentar su "plan de victoria" para poner fin a la guerra en Ucrania. [Leer más aquí.]

04:25 Harris Promete Apoyo a Zelensky, Advierte Contra Trump

14:08 Informan Ukrainianos sobre ataques en el oeste de Kherson

El jueves, las tropas rusas bombardearon el asentamiento de Tomyna Balka, al oeste de la ciudad ucraniana de Kherson, según el gobernador de la región, Prokrudin. Informó sobre una muerte de una mujer y una lesión en Telegram.

00:55 Reino Unido proveerá más sistemas de artillería a Ucrania

El Reino Unido proporcionará más sistemas de artillería autopropulsados AS90 al ejército ucraniano. Ya se han entregado 10 de estos sistemas a Ucrania, con 6 más programados para su entrega en las próximas semanas, según anunció el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

23:33 Fondo insuficiente de la ONU para ayudar a ucranianos este invierno

La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido una significativa escasez de fondos para ayudar a los ucranianos este invierno. "Nuestros niveles de financiamiento son demasiado bajos para esta temporada", dice Karolina Lindholm Billing, la representante de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Ucrania. El ACNUR actualmente solo posee el 47% de los fondos necesarios para ayudar a los millones de desplazados o afectados por la guerra en Ucrania. El año pasado, en esta época, el ACNUR estaba financiado en un 70%.

22:13 Biden: EE. UU. aumentará la ayuda a Ucrania

El presidente Biden ha prometido aumentar la ayuda de EE. UU. a Ucrania por el resto de su mandato. Esto fortalecerá el poder negociador del gobierno de Kiev, afirmó Biden antes de una reunión con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en Washington. El mandato de Biden termina en enero. Puede ser sucedido por su vicepresidente Harris o por el candidato republicano Trump, quien se espera que reduzca significativamente el compromiso de EE. UU. con Ucrania.

21:34 Ucrania: Rusia se prepara para escalar ataques en la región de Zaporizhzhia

Fuentes de inteligencia ucranianas informan sobre una esperada escalada de actividades de ataque por parte de las fuerzas rusas en la región de Zaporizhzhia. "Hay una tendencia hacia la intensificación de la situación de combate en la región de Zaporizhzhia", dijo un portavoz de las fuerzas estacionadas en Ucrania del Sur en televisión nacional. "En las últimas 24 horas, hubo 5 ataques, y esperamos que este número aumente, ya que nuestra información sugiere que el enemigo está congregando grupos de ataque cerca del asentamiento de Pryiutne". Además, se han recibido vehículos blindados ligeros en el lado ruso, reveló el portavoz. "Esto implica que están planeando operaciones ofensivas".

21:00 Biden a Zelenskyy: Rusia no triunfará

Al comenzar su reunión en Washington, el presidente de EE. UU., Joe Biden, aseguró al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, del apoyo continuo de EE. UU. "Rusia no triunfará, Ucrania sí", declaró Biden mientras daba la bienvenida a su homólogo ucraniano a la Oficina Oval de la Casa Blanca: "Y estaremos a su lado cada paso del camino". Lee más sobre esto aquí.

