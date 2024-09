Cada vez más, los jóvenes están promocionando productos para el cuidado de la piel antienvejecimiento, específicamente cremas antiarrugas.

Las redes sociales están llenas de personas que presumiendo de sus pieles perfectas y recomiendan todo tipo de productos de cuidado de la piel. Sorprendentemente, incluso niños en edad escolar están compartiendo sus rutinas de belleza, demostrando limpieza, aplicación de sérums y masaje de cremas antiage. Mientras tanto, los adolescentes pueden ser vistos comprando cosméticos en tiendas de drogas y alabando sus beneficios. Sin embargo, los profesionales advierten contra esta tendencia cosmética que involucra a niños.

"Un nuevo punto caliente"

Según el profesor de Marketing Karsten Kilian de la Universidad de Wuerzburg-Schweinfurt, esta tendencia es más prevalente en Estados Unidos. "Sin embargo, en Alemania, las niñas están alcanzando productos que no necesitan y que no son para ellas", dice el experto. Un nuevo tema candente ha surgido en tiendas de drogas donde los niños piden productos de belleza en lugar de dulces.

De manera similar, Kerstin Etzenbach-Effers del Centro de Consumidores de Renania del Norte-Westfalia destaca los posibles ingredientes peligrosos en estos productos, como retinol, ácidos frutales o vitamina C. Estos sustancias pueden irritar, inflamar y causar eccema en los niños, advierte. Dado que la piel de los niños tiene una barrera más débil y un sistema inmunológico en desarrollo, su piel es más susceptible a los irritantes externos, los factores ambientales y los alérgenos. Algunas cremas antiage también contienen filtros UV sospechosos de dañar el sistema hormonal.

"Un empujón innecesario"

Los expertos aconsejan que menos es más en cuanto al cuidado de la piel para niños y adolescentes. La piel de los niños no necesita cuidado, a menos que tengan una afección cutánea, sugiere el dermatólogo de Múnich Christoph Liebich. "En la pubertad, el cuidado antiage rico puede incluso promover el acné". Christiane Bayerl, representante de la Sociedad Alemana de Dermatología, está de acuerdo. "Las preparaciones antiage son completamente innecesarias pero no dañinas para la piel de los niños".

Se necesita precaución durante la pubertad, ya que el cuidado excessivo de la piel y el retiro inadecuado del maquillaje pueden contribuir al acné. El experto de Wuerzburg Kilian también destaca otros riesgos potenciales: "El enfoque en la apariencia física puede llevar a una imagen distorsionada de uno mismo, falta de confianza en sí mismo y baja autoestima. Socialmente, esta tendencia cosmética en niños refuerza los roles de género tradicionales, especialmente la representación estereotipada de las niñas y las mujeres".

"El juego de roles es típico"

Es común que las niñas experimenten con el lápiz labial de su madre, tacones altos y vestidos o se metan en diferentes roles usando kits de maquillaje y disfraces para niños. "El maquillaje para niños, los perfumes para niños o los bálsamos labiales de color se consideran, así, juguetes como los lápices de colores o los globos", dice Bayerl. "No hay nada de malo en eso".

Según un estudio realizado por la Asociación Industrial para el Cuidado del Cuerpo y los Detergentes (IKW), los jóvenes de 14 a 21 años ya están interesados en cosméticos hoy en día. Como sugiere la experta de IKW Birgit Huber, el creciente interés en cosméticos es una respuesta a las necesidades psicológicas, como una pérdida percibida de control. Esta necesidad de control sobre su apariencia da a los jóvenes confianza en situaciones desafiantes como la pubertad o el estrés escolar.

"Dinero de bolsillo gastado en cosméticos"

Kilian se preocupa por los skinfluencers que promueven productos de cuidado de la piel en sus canales, dejando a niños y jóvenes ansiosos por emular a sus ídolos. Como resultado, estas personas dedican una gran parte de su asignación a cosméticos y dedican más tiempo al cuidado de la piel y el maquillaje. "Esto fomenta una idea de belleza poco natural", explica.

El maquillaje pesado, la edición de imágenes y la iluminación perfecta crean menos apariciones de personas con granos o imperfecciones menores en las redes sociales. Un grano menor se magnifica en su mente, mientras luchan por igualar las imágenes idealistas que encuentran en línea. Además, el dermatólogo de Múnich Liebich comparte observaciones de su práctica que los jóvenes a menudo siguen los consejos de Internet, exploran numerosos productos para el acné y se desaniman cuando no obtienen resultados. "Los niños confían más en el conocimiento ganado en TikTok que en el de un médico especialista", comparte Liebich. "Convencerlos es entonces necesario".

"Indicaciones de edad en cosméticos útiles?"

Bayerl encuentra problemático el mezclado en casa de cremas para el cuidado de la piel en Internet, dado que los conservantes no aseguran la potencia de las cremas. "No pasa nada si las usas una vez", reconoce la directora del Clinic for Dermatology and Allergology at the Helios Dr. Horst Schmidt Clinics in Wiesbaden. Sin embargo, las cremas carecen de conservantes y pueden contaminarse fácilmente con gérmenes, creando una oportunidad para infecciones de la piel. "Advierto en contra de los 'cosméticos caseros'. Creo que es extremadamente peligroso para los niños", advierte.

¿Serían las indicaciones de edad en los productos de cuidado de la piel útiles para evitar que los niños usen productos inapropiados? "No", dice la defensora del consumidor Etzenbach-Effers. "Los productos antiage ya son claramente inapropiados para los niños". Además, aplicar restricciones de edad para tales artículos sigue siendo un desafío, como lo es el caso de los tintes oxidativos para el cabello, que solo se permiten a partir de los 16 años. "Instilar en los niños que son perfectos tal como son y que no necesitan productos cosméticos para verse hermosos es más efectivo que una indicación de edad", concluye Etzenbach-Effers.

No estoy seguro de si las indicaciones de edad en los productos de cuidado de la piel serían efectivas para evitar que los niños usen productos inapropiados, ya que los expertos sugieren que la piel de los niños no necesita cuidado a menos que tengan una afección.

Los padres pueden estar indecisos sobre la idoneidad de los productos de cuidado de la piel para sus hijos, dada la creciente tendencia de los niños pequeños que promueven y utilizan productos antiage.

