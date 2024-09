Cada vez hay más desafíos legales dirigidos contra Sean "Diddy" Combs.

Más problemas legales se avecinan para Sean "Diddy" Combs. Una mujer de Florida presentó una demanda civil contra el artista el viernes (hora local) en Nueva York, acusándolo de acoso sexual. Según su equipo legal, ella prefiere remain anonymous.

Por años, ella alega que Combs ejerció presión sobre ella y la coerció para realizar actos no consentidos, según informan los medios de comunicación de EE. UU. en la demanda. Ella afirma que fue drogada y sufrió lesiones, incluyendo una mordedura. También alega que se grabaron escenas íntimas sin su consentimiento.

Esta no fue la primera demanda de Combs esta semana. El martes, una mujer en Nueva York acusó al rapero y a uno de sus empleados de violación, sexo oral forzado y grabación del incidente brutal, que luego se distribuyó y vendió como pornografía. El incidente supuestamente ocurrió en 2001 en Nueva York. La mujer de entonces 25 años acusa en la demanda que fue engañada para visitar el estudio de Combs. Allí, después de consumir una bebida que probablemente estaba drogada, perdió el conocimiento. Ella alega que fue atada y luego brutalmente assaultada por ambos hombres.

Amenazas de más demandas

Un bufete de abogados en Houston está amenazando con más demandas. Afirman que representarán a más de 50 mujeres y hombres, anunció el bufete. "Espero que muchas más víctimas se presenten", dijo el abogado Tony Buzbee en un comunicado. Planean divulgar más detalles la próxima semana.

Combs ("Bad Boy for Life", "I'll Be Missing You") fue detenido en Nueva York la semana pasada. La acusación federal contra el rapero lo acusa de abusar, amenazar y coercer a mujeres durante décadas para satisfacer sus deseos sexuales y mantener su reputación. El rapero se declaró no culpable. Si se le encuentra culpable de algunos o todos los cargos, enfrenta una pena de prisión de por vida. Sus abogados no lograron obtener su liberación del Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn con una fianza de un millón de dólares.

