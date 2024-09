Cada reino pagano soberano lucha con los ciclos naturales de existencia, envejecimiento y desaparición.

**El libro de Elke Heidenreich sobre envejecer y la vejez ha llamado mucho la atención. Ella atribuye su éxito a su enfoque optimista: "Abraza la vejez, es una hermosa parte de la vida". ntv.de habló con la crítica literaria sobre su misión, que es esencialmente: "¡Basta de quejas!".

La popularidad de su libro parece indicar que envejecer es un tema que resuena en muchas personas. ¿Qué crees que ha dado en el clavo?

El envejecimiento parece ser un tema que cada vez más personas están interesadas. ¿Por qué crees que es así?

A medida que más y más personas viven hasta su vejez dorada, el miedo a menudo acompaña la idea de envejecer. Mi objetivo es contrarrestar ese miedo con una perspectiva optimista: "No temas envejecer, abrázalo como una maravillosa parte de la vida". La muerte es inevitable, así que en lugar de preocuparnos por ella, ¿por qué no disfrutar la vida al máximo hasta el último momento? Este mensaje de aceptación y disfrute parece ser lo que hace que el libro sea tan querido.

Hay un dicho común: "Cuanto más viejo te haces, más rápido pasa el tiempo". ¿Has experimentado esto?

Cuanto más viejos nos hacemos, más rápido parece pasar el tiempo. ¿Recuerdas las interminables vacaciones de verano de nuestra infancia? Ahora, un año pasa en un abrir y cerrar de ojos. He notado esto yo mismo, y también tiene que ver con el hecho de que nuestra fuerza física disminuye a medida que envejecemos, lo que requiere que hagamos más en menos tiempo. La facilidad que una vez fue se ha desvanecido. El corazón no es tan estable, y a veces incluso nuestros huesos duelen. Sin embargo, los cambios no son necesariamente algo malo. Comienzan en la pubertad y continúan en la menopausia. Pero al abrazar nuestros años dorados, también ganamos paz y compostura.

En "Envejecer", discutes abiertamente tanto las buenas como las malas experiencias de tu vida. En general, mantienes una perspectiva positiva. ¿Cómo desarrollaste esta actitud?

Me pidieron en la editorial Hanser Berlin que escribiera sobre el envejecimiento para su serie "Lee la vida", que presenta a mujeres que hablan sobre temas como el amor, el sueño, los viajes y la vida. Me inspiré para escribir sobre la vida porque he tenido la oportunidad de vivir en diferentes lugares. El editor insistió en el envejecimiento, ya que soy la autora más vieja. Después de pensarlo un poco, se me ocurrió la introducción del libro. Mi vida ha tenido sus altibajos, llena de errores, decisiones difíciles, una infancia difícil, fracasos y enfermedades. Pero también ha estado llena de éxitos, bestsellers, estabilidad financiera, maridos maravillosos y amigos supportive. Reunir todas estas experiencias me permitió descubrir mi tema central.

¿Cuál es ese tema?

Cada historia de vida puede contarse desde una perspectiva negativa o positiva. La vida de nadie es perfecta, pero tampoco es completamente terrible. He enfrentado crisis y disfrutado de los buenos momentos. La vida es una mezcla de luz y sombra. Para encontrar satisfacción, uno debe centrarse en lo positivo. Este es el mensaje que quise transmitir a través del libro. Mi objetivo es animar a las personas: "Intentemos ser un poco más positivos y menos quejumbrosos".

Expresas admiración por Alemania como un lugar maravilloso para vivir. En esencia, estás abogando en contra de la actual clima de quejas.

Estoy profundamente agradecida por las bendiciones que he recibido a lo largo de mi vida. Comparado con muchas partes del mundo, Alemania es un oasis de paz y estabilidad, con una democracia fuerte y una red de seguridad para quienes la necesitan.

Mencionas que solo comenzaste a contemplar tu propia mortalidad a través de "Envejecer". Sin embargo, también escribes sobre tus pensamientos sobre la muerte a los 13 años cuando murió tu abuelo. ¿Cómo se relacionan estas dos ideas?

Siempre he sido consciente de la muerte, pero nunca me he detenido en ella. La muerte de mi abuelo marcó la primera vez que realmente la contemplé. Aunque nunca la vi como un tema macabro, me di cuenta de que la muerte era una parte natural de la vida. Nunca la he dejado consumirme, pero fue a través de "Envejecer" que comencé a explorar mi mortalidad más profundamente.

Perder a seres queridos, amigos y incluso una mascota es una experiencia común. Algunos incluso pierden a sus hijos. He pasado por eso también. Pero nunca pensé en la muerte en términos de mí mismo. Estuve presente en el lecho de muerte de mi abuelo mientras su respiración se volvía dificultosa, y me pregunté: ¿Adónde va el abuelo cuando muere? ¿Tendré que morir algún día yo también? Sí, eventualmente. Fue entonces cuando comencé a considerar la muerte más reflexivamente, pero elegí apartar la idea, como suele ser el caso cuando uno es joven. De lo contrario, ¿cómo podríamos seguir adelante con nuestra vida? Pero desde entonces, he sido consciente: el tiempo eventualmente se acabará, así que es importante aprovecharlo al máximo. Y lo he hecho.

¿Habías considerado el envejecimiento antes de escribir el libro?

Sí, lo había hecho. Tengo revisiones médicas regulares, he preparado financieramente para la vejez y incluso he redactado un testamento. Sin embargo, no fue hasta que comencé a escribir el libro que empecé a explorar realmente el tema del envejecimiento desde mi perspectiva personal. Y fue increíblemente iluminador y disfrutable. Me encontré pensando: Perhaps

La soledad y la pobreza son, sin duda, desafíos significativos para muchos individuos mayores. Es crucial que la sociedad aborde estas preocupaciones y brinde el apoyo necesario para ayudar a quienes lo necesitan.

Los tres aspectos más desagradables del envejecimiento son: estar financieramente limitado. Sentirse aislado. No estar bien. Sin embargo, puedes prepararte. La persona a la que dediqué "Envejecer", que falleció a los 105 años, tuvo companionship y disfrutó de la vida hasta su último aliento. No todo está bajo nuestro control. Pero, fundamentalmente, ultimately depends of an individual's choice how their later years transpire, whether they've fostered relationships and saved funds.

La crítica en contra de tu perspectiva es que está escrita desde una posición de privilegio.

¿Cómo soy privilegiado? Como un adolescente de clase trabajadora, no heredé nada. Simplemente croniqué la vida que viví.

Hablas sobre los ancianos y aquellos que están bien avanzados en su vejez en tu libro: "La sociedad nos asigna el papel que debemos interpretar". ¿Has experimentado esto tú mismo?

Never. Because I'm not that. If one behaves timidly, fearfully, and aged, then that's the role one appears to be playing. When I autograph books and inquire about whom I should dedicate the message to, I often hear elderly women say: "Oh, just for me." When I hear that, I ponder, what does "just" imply? Is anyone "just" in this world?

Citas a varios artistas, incluyendo al poeta Jean Paul con las líneas: "As soon as we start living, fate presses the arrow of death out of eternity - it flies as long as we breathe, and when it arrives, we cease." ¿Puedes escuchar el vuelo de la flecha?

Indeed, I can. I occasionally find myself contemplating, could this be my last summer, my last Christmas? But I swiftly push those thoughts aside. They come at night. During the day, I find myself too engrossed in my activities to ponder such ideas. I am not fearful of death or dying. My 80 years already represent a remarkable gift.

En "Envejecer", aclaras que rechazarías un elixir que prolongue la vida. ¿Abogas por esta postura porque crees que un elixir así es poco probable que surja en un futuro cercano? ¿O quieres decir: Finalmente, ya es suficiente, el individuo debe partir de este mundo?

The latter. Each has their designated time. Once mine has come to an end, I must depart. I also wouldn't desire any life-extending treatments if I were severely ill. I wouldn't even undergo cosmetic procedures to appear younger. I wish to maintain my authentic self till the very end of my days.

¿También crearías un libro sobre morir?

I'm uncertain. We'll see.

I am incapable, I cannot fathom it. Death is not an experience within life, says Ludwig Wittgenstein. He is correct. After all, we do not experience it.

¿Algo sobre la muerte entonces?

I have written about aging. That is sufficient on this topic for now.

Thomas Schmoll conversó con Elke Heidenreich

En respuesta al dicho común de que "Cuanto más viejo te hagas, más rápido pasa el tiempo", Elke Heidenreich reconoce que ha experimentado este fenómeno en su propia vida. Para contrarrestar el temor a menudo asociado con el envejecimiento, Heidenreich destaca la importancia de abrazar las etapas posteriores de la vida como un aspecto hermoso de la existencia.

Además, Heidenreich destaca su misión de contrarrestar el clima de quejas en la sociedad, abogando por una actitud más positiva y optimista ante el envejecimiento. Su libro sobre el envejecimiento ha resonado en muchos, ya que anima a las personas a centrarse en lo positivo y a valorar cada momento de la vida, independientemente de su edad.

Lea también: