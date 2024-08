- Cada momento, cada hora que pasa, no simplifica la búsqueda.

Tío, justo ahora, el tipo de Solingen lleva evadiendo la captura cerca de 20 horas. Eso es bastante largo, ¿verdad? No tengo estadísticas de cuánto tiempo tarda en promedio un fugitivo en ser capturado, pero tienes razón, eso es mucho tiempo. Pero estoy confiado de que lo atraparán en las próximas horas.

¿Es raro como la mierda que un sospechoso huya y se esconda después de hacer alguna locura en un lugar lleno de gente como este? Sí, no es el movimiento típico. Por lo general, los policías o algún idiota al azar los atrapan rápido en estas situaciones.

¿Cómo se desarrolla una cacería humana justo después de la llamada al 911? En primer lugar, elaboran una descripción del imbécil y la envían a la policía local. Luego, la difunden a nivel nacional. Idealmente, ya tienen alguna pista sobre el tipo, así que corren su información a través del sistema para ver qué pueden encontrar. También pueden revisar las torres de telefonía móvil.

¿Cómo de rápido pueden obtener una descripción del imbécil en todo este caos? A través del interrogatorio de testigos, por lo general obtienen una descripción bastante rápido. Pero no siempre es precisa: un tipo puede decir que los jeans eran azules, otro puede decir que eran verdes. Averiguar al tipo basándose en esas descripciones es difícil porque son tan vagas.

Aún no he visto una descripción clara del sospechoso de Solingen por parte de la policía. No han hablado al respecto. Probablemente la están manteniendo en secreto por razones de investigación. No quieren que las pistas filtren porque eso podría alertar al sospechoso o su séquito. Están trabajando duro y necesitan algo de paz para hacer su trabajo.

Pero tenemos a un psicópata suelto que está listo para disparar a algunas personas. ¿Por qué no avisan a la gente con una descripción? Eso también podría ayudar. Entiendo la confusión. Pero ahora mismo, el objetivo principal es atrapar al bastardo, no prevenir cosas. Una vez que hayan clavado su identidad, dejarán que el mundo lo sepa y comenzarán una cacería a nivel nacional. Hasta entonces, lanzar una descripción vaga, como "tipo con chaqueta negra, jeans", no servirá de mucho.

¿Qué pasa en Solingen cuando anuncian por la radio que un tipo está suelto? ¿La ciudad se bloquea? Sí, lo llaman "cacería de alarma de anillo". Rodean la ciudad con policías para controlar las entradas y salidas. Al mismo tiempo, revisan el sistema en busca de pistas.

¿Cuál es el resultado final de esa búsqueda de datos? Idealmente, emparejan la descripción con alguien en el sistema y luego obtienen su nombre o identificación. Luego, comprueban qué tipo de vehículo tiene o dónde vive. Pero en Solingen, aún no han dado con nada, que yo sepa.

El tipo ha estado corriendo por un rato ahora. ¿Qué tiene que ver el tiempo con una cacería humana? Se está poniendo más difícil. No solo los policías están en movimiento, sino que también lo está el tipo. Puede intentar ocultar su identidad o hacer un intento de fuga. Cada minuto, cada hora que pasa hace la cacería más complicada.

¿Es probable que el tipo intente abandonar el país? Bélgica y los Países Bajos no están muy lejos. Es verano y temporada turística. Es fácil colarse fuera del país entonces. Pero con la patrulla fronteriza en alerta máxima, es difícil atrapar al tipo cuando su identidad es un misterio. Pero mientras no sepan quién es, es difícil atraparlo en un chequeo de rutina.

Dado el tiempo de la cacería, ¿están intensificando sus esfuerzos de búsqueda? A pesar del desafío, continúan buscando diligentemente, ya que cada momento podría ser crucial para localizar al fugitivo.

¿Ha habido alguna indicación de que el sospechoso está cambiando sus estrategias en respuesta a la búsqueda en curso? Con el tiempo que pasa y su descripción aún no divulgada públicamente, hay especulaciones de que podría estar alterando su comportamiento para eludir la captura aún más.

