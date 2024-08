- Cada cuchillo recogido equivale a un peligro potencial menos.

Tras el ataque mortal con cuchillo en Solingen que cobró tres vidas, el senador del Interior de Hamburgo, Andy Grote (SPD), sigue abogando por la expulsión de individuos afganos o sirios criminales a sus países de origen. Sin embargo, poner en práctica este plan está resultando ser bastante complicado. "En la actualidad, ningún país europeo está enviando personas de vuelta a Afganistán", señaló el senador, casi tres meses después de proponer tal acción.

El gobierno federal busca superar estos desafíos. La coordinación con los países de tránsito es necesaria, y se deben resolver cuestiones legales. Los funcionarios alemanes no pueden escoltar a los deportados de vuelta a sus países de origen.

Grote: No todos perderán la cabeza

A principios de junio, tras el ataque mortal con cuchillo en Mannheim que cobró la vida de un oficial de policía, Grote exigió: "Los que cometen delitos graves aquí deben abandonar el país, incluso si son de Afganistán. En este país, los intereses de seguridad de Alemania superan los intereses de protección del delincuente".

La situación en Afganistán solo puede entenderse en parte desde Hamburgo, dijo el senador ahora: "Sin embargo, hemos recibido indicaciones de que no todos los que cruzan la frontera perderán la cabeza". Parece que los viajes privados a Afganistán están aumentando a gran escala, y el aeropuerto de Kabul no está completamente desierto. Además, muchos afganos residentes en Hamburgo no son refugiados.

No hay una nueva situación peligrosa en Hamburgo

Desde el ataque de un palestino en Hamburg-Barmbek hace siete años, no ha habido un ataque con cuchillo en la ciudad hanseática similar al de Solingen. "No tenemos una nueva situación amenazante. Hemos estado viviendo con este riesgo abstracto de nuevos ataques durante años", declaró Grote.

No ha cambiado nada después del incidente de Solingen. "Solo se ha materializado, este riesgo con el que tenemos que lidiar en todo momento y para el que estamos preparados".

"Cultura emergente de portar cuchillos"

El senador abogó de nuevo por fortalecer la ley nacional de armas. Llevar cuchillos en estaciones de tren, trenes y en grandes eventos debería prohibirse. Una serie de ataques con cuchillos, no solo en el ámbito del islamismo, indica una cultura emergente de portar cuchillos.

"Ya se puede identificar algo así como una cultura emergente de portar cuchillos", señaló Grote. Desde la entrada en vigor de la zona de prohibición de armas en la estación central de Hamburgo el 1 de octubre de 2021, se han incautado más de 500 armas durante los controles, incluyendo 350 cuchillos. "Cada cuchillo que recogemos es un riesgo menos", explicó Grote.

El portavoz de la fracción de la CDU, Dennis Thering, consideró la demanda de una prohibición de cuchillos una simple distracción del problema real. "No son los cuchillos en sí los que son el problema, que ya no están permitidos en eventos públicos como en Solingen, sino aquellos que los utilizan para herir y matar gravemente a personas". La política migratoria debe transformarse. "Necesitamos un cambio radical en la política de asilo. ¡Basta!", demandó el líder de la oposición.

El portavoz de la fracción de la AfD, Dirk Nockemann, exigió un "giro duro" en la política migratoria. "Las deportaciones salvan vidas", explicó Nockemann. La presidenta del FDP de Hamburgo, Katarina Blume, dijo: "Lo esencial es que la devolución de delincuentes y personas peligrosas se implemente rápidamente y de manera consistente".

Según Grote, alrededor de 1.000 extranjeros han sido expulsados de Hamburgo este año. Esto representa aproximadamente un aumento del 30% respecto al año anterior y el número más alto en siete años. En 2023, se deportó un total de alrededor de 1.500 personas.

El número de personas sujetas a deportación en Hamburgo ha disminuido recientemente a alrededor de 6.500. 500 de ellos no poseen un permiso de residencia. Se ha prestado atención a la expulsión de delincuentes. Hasta ahora, este año se han expulsado más de 100, y se espera que alrededor de 200 sean deportados en total este año. El número de deportaciones de delincuentes ha remained relativamente estable desde 2022.

Líder capturado liberado

Un caso específico destaca los desafíos legales y prácticos encontrados en este procedimiento. El 9 de abril, la policía arrestó a un presunto líder de una banda juvenil supuestamente responsable de delitos en la zona de Jungfernstieg. El entonces

