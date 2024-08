- Büttner: La seguridad aumentó después del ataque al coche

Después del ataque a su coche privado con esvásticas grabadas, se han incrementado las medidas de seguridad para proteger al comisionado antijudío de Brandeburgo, Andreas Büttner. La ciudad de Templin, con una población de 16,000 habitantes, también ha ofrecido una recompensa.

Büttner le dijo a dpa que hay una presencia policial aumentada en su ciudad natal de Templin. También mencionó que hay discusiones de seguridad en curso con la policía. Además, la autoridad local ha fortalecido su servicio de patrullaje nocturno en respuesta al ataque, según informó el alcalde de Templin, Detlef Tabbert (BSW), a dpa.

Recompensa de 1.000 euros

La ciudad ha ofrecido una recompensa de 1.000 euros por información que lleve al arresto de los perpetradores. Tabbert instó a los testigos a que se presenten. Previamente, el "Nordkurier" había informado sobre la recompensa.

Individuos desconocidos vandalizaron el coche de Büttner en la ciudad de Uckermark el jueves por la noche, dañándolo con símbolos anticonstitucionales. La oficina de policía criminal del estado (LKA) ha asumido la investigación y está tratando de rastrear a los perpetradores.

Alcalde: No toleraremos esto

"Esto no fue una broma, sino un acto claramente antisemita. No lo toleraremos", dijo el alcalde Tabbert. La ciudad termal en el distrito de Uckermark, conocida por sus baños termales, atrae a más de un millón de visitantes al año. La ex canciller Angela Merkel también es hija de la ciudad de Templin y ha sido ciudadana honoraria desde 2019.

Büttner dijo: "Que esto haya sucedido en mi ciudad natal me entristece". Inicialmente, había cubierto las esvásticas profundamente grabadas. La tapa y el portón trasero estaban gravemente dañados. Sin embargo, afirmó que no se dejaría intimidar. "Que nadie se equivoque: no nos retiraremos. Esto es un estímulo para hablar aún más fuerte". En 2020, Büttner recibió una tarjeta postal del partido de extrema derecha Dritter Weg en su dirección privada.

Primer comisionado antijudío de Brandeburgo

Büttner, quien anteriormente fue diputado del Partido de la Izquierda, fue elegido como el primer comisionado antijudío de Brandeburgo en junio. Quiere luchar contra el giro a la derecha en la sociedad. También planea involucrar a los municipios en una alianza contra el antisemitismo, con una carta a los alcaldes que se enviará esta semana. Para el 80º aniversario de la liberación del nazismo el año que viene, también se planea una competencia estudiantil.

El aumento de la presencia policial y las discusiones de seguridad en curso con las autoridades se deben a las preocupaciones sobre el extremismo, dadas las recientes agresiones contra el coche de Büttner. El alcalde, Tabbert, condenó enérgicamente el acto antisemita y declaró que no tolerarán tal extremismo en su ciudad.

Lea también: