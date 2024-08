- Büskens dice adiós al FC Schalke 04

FC Schalke 04 y el veterano Mike Büskens pondrán fin a su colaboración en el futuro. El club de la segunda división anunció que no renovarán su contrato. Después de casi 20 años como jugador y entrenador en diferentes roles, una era en el club del Ruhr está llegando a su fin. "Más de la mitad de mi vida, he sido azul real. He disfrutado cada día en la Veltins Arena y he amado trabajar con los chicos. Ha sido muy emocionante", dijo el de 56 años, que ahora tomará un descanso.

"Especialmente los últimos dos años han sido muy desafiantes y han requerido mucha energía. Quiero tomarme un tiempo para procesar esto. Pero sé que el capítulo final en la historia entre el mejor club del mundo y yo, eso aún no está escrito!" prometió el natives de Düsseldorf.

Se planea un despedida oficial

El club ha ofrecido a "Buyo", como se le conoce, una despedida oficial durante un partido en casa. Todavía se está decidiendo sobre esto. "Mike Büskens es y siempre será parte de la exitosa historia del club Schalke. El Eurofighter y entrenador de promoción siempre será bienvenido aquí!" dijo el CEO de Schalke, Matthias Tillmann.

El último gran logro de Büskens fue hace dos años cuando asumió como entrenador principal. "Mike jugó un papel significativo en la promoción 2021/2022, liderando al equipo a una impresionante remontada y asegurando el regreso directo a la Bundesliga", dijo Tillmann.

