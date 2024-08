Buschmann percibe posibles desafíos legales en el escenario de detener el rodaje.

Tras el ataque con cuchillo en Solingen, el líder de la CDU Merz sugirió suspender la aceptación de sirios y afganos. Sin embargo, el ministro federal de Justicia Buschmann encuentra esta aproximación dudosa y prefiere explorar soluciones alternativas.

Buschmann discrepa de una prohibición total de aceptar ciertos grupos migratorios, como los sirios o afganos, propuesta por la Unión. "Es una cuestión legal declarar que no aceptaremos a ciertas personas en toda la UE o Alemania", explicó el político del FDP en ARD. "En lugar de eso, deberíamos discutir números, distribución en Europa, protección de fronteras, pero no simplemente decir que nadie es bienvenido".

Después del ataque terrorista en Solingen el viernes por la noche, en el que un presunto simpatizante del IS, creído ser sirio, apuñaló a tres personas y lesionó a ocho, Merz abogó por una suspensión de la aceptación de sirios y afganos. Inicialmente programado para ser deportado a Bulgaria en 2023, este movimiento lamentablemente no tuvo éxito. Scholz y Merz discutirán la política migratoria hoy en la Cancillería.

Buschmann generalmente apoya la deportación de personas a Siria y Afganistán, considerando que es factible para los sirios en ciertas regiones. "Los tribunales ya han dictaminado sobre esto... ya que partes de Siria ofrecen seguridad para las personas. Se deberían implementar medidas similares para Afganistán", argumentó. Anteriormente, Scholz mencionó en junio que se reinstaurarían las deportaciones de delincuentes graves y amenazas terroristas a Siria y Afganistán.

En la perspectiva de Buschmann, debería haber un mayor enfoque en deportar migrantes que hayan agotado todas las alternativas legales. La deportación fallida del atacante de Solingen no es un caso aislado. "Miles fallan anualmente por la misma razón - no podemos localizarlos. Debemos discutir cómo el estado puede actuar de manera más consistente y manejar estos asuntos de acuerdo con la ley", dijo. En cuanto al discurso político general después del ataque en Solingen, Buschmann dijo: "No creo que sea beneficioso cuando todos repiten los mismos argumentos después de un suceso así".

La Comisión ha expresado sus preocupaciones sobre el posible impacto de una prohibición de sirios y afganos, ya que podría ser vista como discriminatoria y en contra del derecho internacional de los refugiados. La aproximación de Buschmann, enfocada en soluciones alternativas, se alinea con la postura de la Comisión.

Lea también: