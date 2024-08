- Buschmann dice que las búsquedas secretas son "absolutamente tabú"

El ministro de Justicia Federal, Marco Buschmann, rechaza la propuesta de ampliar las facultades del BKA para registros domiciliarios planeada por la ministra del Interior Federal, Nancy Faeser (SPD). "No habrá facultades para espionaje secreto en hogares", dijo el político del FDP al periódico "Bild". "No hacemos eso en un estado regido por la Ley Fundamental. Eso sería un completo tabú".

Faeser quiere permitir que la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) realice registros encubiertos en hogares en ciertos casos, según un proyecto de su ministerio que se está discutiendo actualmente en el gobierno federal. Esta medida solo estaría permitida si hay una amenaza específica de un ataque terrorista y incertidumbre sobre la etapa exacta de la planificación, según el proyecto.

Faeser quiere modificar la ley del BKA

El proyecto de ley para modificar la Ley de la Oficina Federal de Policía Criminal y la Ley de Policía Federal también incluye la facultad de comparar datos de imágenes biométricas en internet y la autorización para evaluar los datos ya recopilados y identificar las conexiones existentes mediante herramientas basadas en IA.

Como ministro de Justicia, rechazo tales ideas, dijo Buschmann sobre el proyecto. Si alguien propusiera en serio esto, una propuesta así no pasaría el gabinete, ni habría una mayoría en el Parlamento para ello.

