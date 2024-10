Buschmann aboga por la transformación de las normas de derecho de familia

Leyes de familia son a menudo empañadas por emociones intensas, lo que dificulta su manejo justo. Una propuesta del Ministro de Justicia Buschmann busca fortalecer principalmente los derechos de los niños y las personas no emparejadas. También se proponen actualizaciones para las obligaciones de manutención conyugal.

Esta esperada reforma de la ley de familia busca facilitar que los padres no casados sean reconocidos en los litigios de custodia. Esta disposición se incluye en un proyecto de ley del Ministro Federal de Justicia alemán Marco Buschmann para una nueva regulación de la custodia de menores, que ha sido puesto a disposición de la Agencia Alemana de Prensa. Según esto, un hombre obtendrá automáticamente el estado de custodia compartida después del reconocimiento de paternidad si uno de los padres no contesta la custodia compartida dentro de un mes sin dar razones.

También se reforzarán los derechos de los niños. Por ejemplo, un niño con padres divorciados tendrá derecho a solicitar una reevaluación de un arreglo de custodia existente cuando cumpla 14 años. El proyecto también destaca el derecho del niño a información sobre su ascendencia.

Originalmente, Buschmann planeaba presentar sus proyectos de ley de custodia, manutención y revisión de la ley de paternidad al gabinete durante el otoño. Sin embargo, algunos miembros de la coalición de semáforo aún ven la necesidad de alineación. En un esfuerzo por reactivar el proceso, el Ministerio de Justicia ha programado una reunión con los representantes de la administración de justicia de los estados para el 25 de octubre. Estos proyectos también se distribuyeron junto con la invitación de la Secretaria de Estado Angelika Schlunck.

Oportunidades de adopción para parejas no casadas

Los observadores de la próxima reforma también pueden notar a aquellos con aspiraciones de adopción. Se propone una liberalización aquí. En el futuro, las parejas no casadas también podrán adoptar un niño conjuntamente. El proyecto sugiere que la adopción por un adulto solitario será una opción para tanto matrimonios como parejas no casadas.

Notablemente, los padres también pueden beneficiarse de un cambio propuesto por el Ministerio de Justicia, whose details have been known for several months. According to this, the co-custodial parent in instances where a 50:50 alternating routine is not agreed upon will have to pay less child maintenance in the future if they assume at least 29% of care responsibilities. The number of overnight stays will determine the share calculation.

The proposed family law overhaul also opens up adoption opportunities for unmarried couples. In the future, they will be allowed to adopt a child jointly. Furthermore, the draft suggests that the co-custodial parent who assumes at least 29% of care responsibilities in cases where a 50:50 alternating routine is not agreed upon will pay less child maintenance in the future, with the number of overnight stays determining the share calculation.

Lea también: