Búnkeres de lujo, honrando a las madres solteras, cómo dejar de vapear: Conoce las historias del día

1️⃣ Búnkeres de lujo: Cuando se trata de prepararse para lo peor, las salas seguras ya no son suficientes. Los ultraricos están construyendo fortalezas de alta tecnología con cines en casa y boleras. Echa un vistazo más de cerca.

2️⃣ Resurgiendo de las cenizas: Hace un año, la histórica ciudad de Lahaina ardió en llamas durante los incendios forestales de Hawái. Los residentes son optimistas acerca de una reconstrucción auténtica que honra el pasado y están abrazando la idea de un "nuevo comienzo".

3️⃣ Viaje emocional: Para algunos judíos estadounidenses, el camino a la ciudadanía alemana abre oportunidades que sus antepasados nunca tuvieron. El proceso de solicitud y el papeleo pueden ser abrumadores, pero algunos dicen que se sienten empoderados.

4️⃣ Rompiendo el hábito: Para los adolescentes que quieren dejar de vapor, un programa interactivo de mensajes de texto puede ayudar. Los mensajes están diseñados para construir confianza y habilidades para dejar de fumar.

5️⃣ Manos extendidas: Hace dos años, el productor de rap Metro Boomin perdió a su madre. Quería honrar su memoria, y su programa "Single Moms Are Superheroes" proporciona subvenciones y entradas de conciertos a organizaciones sin fines de lucro que apoyan a madres solteras.

Mira esto

🔥 No es un juguete para masticar: Un perro encendió un incendio en una casa al masticar una batería portátil de ion de litio utilizada para cargar teléfonos celulares en Tulsa, Oklahoma. Mira lo que sucedió.

Encabezados principales

• Walz y Vance destacan sus registros militares y raíces en el Medio Oeste• Los grandes jurados de Arizona querían acusar a Trump pero los fiscales les aconsejaron no hacerlo• Los conciertos de Taylor Swift en Viena se cancelan debido a un presunto ataque terrorista planeado

Esquina de celebridades

⭐ Familia primero: El actor Colin Farrell lanzó una fundación para ayudar a personas que tienen hijos adultos con discapacidades intelectuales. El hijo de 20 años de Farrell, James, tiene un raro trastorno neurogénico llamado síndrome de Angelman.

Echa un vistazo

🧊 Deshielo glacial: Una oleada de agua desatada por un glaciar hizo que el río Mendenhall alcanzara niveles récord y causara "inéditas" inundaciones en Juneau, Alaska.

Actualización de los Juegos Olímpicos

🏊‍♀️ Qué viene después: La estrella de natación de EE. UU. Katie Ledecky no tiene intención de dejar de competir pronto, pero compartió sus planes a largo plazo con CNN. Síguenos en vivo en los Juegos Olímpicos.

Pregunta del día

🗳️ El gobernador de Minnesota Tim Walz, el candidato a vicepresidente demócrata, ha servido en una variedad de roles. ¿Cuál de las siguientes no es parte de su experiencia?A. Entrenador de fútbolB. Maestro de escuelaC. Consejero matrimonialD. Veterano de la Guardia Nacional de EE. UU.⬇️ Desplázate hacia abajo para obtener la respuesta.

Escucha aquí

🎧 Rhetoric recesión: CNN's Catherine Rampell nos dice cuán preocupados deberían estar los consumidores promedio por la reciente volatilidad en Wall Street. Escúchala aquí.

Buenas vibraciones

🏅 Nos gusta terminar las cosas en una nota positiva: Hace tres años en los Juegos Olímpicos de Tokio, Mutaz Barshim de Qatar y Gianmarco Tamberi de Italia decidieron compartir la medalla de oro en la prueba de salto con pértiga. Su reencuentro en París produjo otro momento memorable.

Gracias por leer

👋 Nos vemos mañana.🧠 Respuesta de la pregunta: C. Walz trabajó como maestro y entrenador de fútbol y también sirvió en la Guardia Nacional de EE. UU.📧 Echa un vistazo a todas las noticiasletters de CNN.

5 Things PM es producido por CNN’s Tricia Escobedo, Meghan Pryce y Kimberly Richardson.

