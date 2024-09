- Bund está descargando acciones del Commerzbank <unk> ¿cuál es el precio etiquetado?

Con un período de 16 años posterior a la crisis financiera, el gobierno planea ir renunciando gradualmente a su participación en Commerzbank. El gobierno anunció un primer paso tentativo de venta de acciones, según el informe del Ministerio de Hacienda. El plazo completo de retiro sigue siendo incierto. El beneficio del estado aún no se ha alcanzado.

El martes por la noche, el Ministerio de Hacienda reveló las intenciones del gobierno de desvincularse de Commerzbank. En un primer movimiento, el gobierno planea reducir su participación del 16,49% en Commerzbank, que se mantiene a través del Fondo de Estabilización del Mercado Financiero (FMS).

Florian Toncar, Secretario de Estado Parlamentario en el Ministerio Federal de Finanzas y jefe del comité interministerial responsable, comentó: "Commerzbank ha demostrado una vez más ser una entidad sólida y rentable. Por lo tanto, es apropiado que el estado vaya disminuyendo gradualmente sus acciones en la institución estabilizada con éxito".**

Rescate millonario durante la crisis financiera

El gobierno rescató al banco de Fráncfort, que absorbió el Dresdner Bank en crisis durante la crisis financiera global, con fondos fiscales sustanciales. Commerzbank recibió una inyección de capital de 18.200 millones de euros del FMS en 2008 y 2009. Hasta ahora, se han reembolsado alrededor de 13.150 millones de euros, según el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, el gobierno sigue siendo el mayor accionista individual del banco.**

En el valor actual de las acciones, la participaciónRemaining government stake is worth approximately 2.5 billion euros. The initial acquisition cost was around five billion euros. To make a profit, the share price would need to reach around 26 euros - Commerzbank shares last traded at around 13 euros.**

En contraposición al rescate de Lufthansa, que el gobierno rescató durante la pandemia del coronavirus y obtuvo más de 700 millones de euros en beneficios de la venta de su participación, el contribuyente probablemente sufrirá pérdidas en Commerzbank.**

Los beneficios de la venta de acciones de Commerzbank se canalizarán en el Fondo de Estabilización del Mercado Financiero, que apoyó a otras instituciones durante la crisis financiera. Según el Ministerio de Finanzas, el fondo tenía un déficit de alrededor de 21.600 millones de euros al final de 2023.**

Commerzbank supera la crisis

Commerzbank ha superado hace tiempo la crisis gracias a una amplia restructuring empresarial. El año pasado, la empresa informó un récord de beneficio de aproximadamente 2.200 millones de euros. Manfred Knof, que asumió el cargo de CEO al principio de 2021, ha intensificado las medidas de austeridad: el banco ha despedido a miles de empleados y ha reducido significativamente su red de sucursales en Alemania. Se proyecta que el beneficio neto alcance los 3.400 millones de euros en 2027.**

El gobierno federal probablemente aprobó este desarrollo. Al principio del año, ya había anunciado planes para vender más participaciones empresariales. Reinhard Houben, portavoz de política económica del grupo parlamentario FDP, consideró la venta de la participación del gobierno federal en Commerzbank como una señal positiva. "Con esto, el gobierno federal continúa su postura consistente de también desprenderse de participaciones empresariales".**

El gobierno vende acciones estatales

En febrero, el gobierno vendió acciones en Deutsche Post valoradas en más de dos mil millones de euros. Estos ingresos están destinados a un aumento de capital planeado en la empresa controlada por el estado Deutsche Bahn.**

Las participaciones estatales pueden ser beneficiosas en ciertos casos. Sin embargo, es un requisito previo que el estado se retire de las empresas cuando su participación ya no sea necesaria. Teniendo en cuenta esto, el gobierno federal debería desprenderse de la mayoría de sus acciones en la empresa de energía Uniper y no prolongar el plazo previsto de retiro de 2028", dijo Houben.**

¿Invita la partida del estado a nuevos inversores?

La partida inminente del estado aviva las especulaciones sobre la posibilidad de que se unan nuevos inversores importantes a Commerzbank o incluso una adquisición. Sin embargo, el CEO de Deutsche Bank, Christian Sewing, descartó rápidamente tales aspiraciones el miércoles. "Nuestro enfoque está en Deutsche Bank", dijo Sewing en la cumbre bancaria de Handelsblatt en Fráncfort. Bajo su liderazgo, una adquisición de Commerzbank por parte de Deutsche Bank "no será una consideración", respondió cuando se le preguntó.**

Commerzbank ha sido objeto de frecuentes especulaciones de adquisición por parte de bancos nacionales y extranjeros. Se han rumoreado ventas de Commerzbank a UniCredit italiana. Deutsche Bank y Commerzbank habían mantenido conversaciones de fusión en el pasado. Tales discusiones fracasaron en 2019.**

La directora financiera de Commerzbank, Bettina Orlopp, dijo en la conferencia de Handelsblatt que el anuncio del Ministerio de Finanzas era una prueba de la dirección correcta de Commerzbank. Si los inversores potenciales expresan interés en unirse al banco, lo examinaremos. "Sin embargo, nuestra prioridad número uno es avanzar Commerzbank".

