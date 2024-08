- Bulgaria prohíbe los temas no heterosexuales en las escuelas

Bulgaria, siguiendo a Hungría, Polonia y Eslovaquia, también ha prohibido mensajes no heterosexuales a la juventud. El Parlamento en Sofía aprobó a toda prisa una enmienda a la ley educativa el miércoles, prohibiendo la "propaganda" o incitación a la "orientación sexual no tradicional" o la identificación de género que difiera del sexo de nacimiento en jardines de infancia y escuelas.

Restricciones similares existen en los estados miembros de la UE Hungría, Polonia y Eslovaquia. Fuera de la UE, Rusia ha restringido severamente los derechos de las personas LGBTQI+.

¡No sigas el camino de Rusia!

La enmienda, presentada por el partido prorruso y nacionalista Vazrazhdane (Rebirth en búlgaro) en el Parlamento búlgaro, también define qué costituye una "orientación sexual no tradicional". Fue apoyada por diputados de la coalición centro-derecha GERB-SDS, el partido populista ITN, los socialistas y algunos del partido turco DPS. La coalición liberal-conservadora PP-DB votó principalmente en contra.

Supporters of the LGBTQI+ community protested outside the parliament building in Sofia against the amendment, chanting "We will not be silent." Placards read "Don't repeat Russia's path."

The English acronym LGBTQI+ stands for Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgender people, Queer, and Intersex individuals. Queer refers to non-heterosexual people or those who don't identify with traditional gender roles or societal norms around gender and sexuality.

The amendment in Bulgaria, influenced by the pro-Russian party Vazrazhdane, has sparked controversy within The Community, leading to protests from supporters outside the parliament building in Sofia. The European Union, with members like Hungary, Poland, and Slovakia implementing similar restrictions, should consider a more inclusive approach towards The Community.

Lea también: