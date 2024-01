Bryson DeChambeau recibe un mensaje de Tiger Woods y gana el Arnold Palmer Invitational

Llegando a la crucial ronda final del famoso Arnold Palmer International compitiendo por su primer título del PGA Tour de 2021, Bryson DeChambeau tuvo un mensaje de apoyo de cierto 15 veces ganador de majors.

"Recibí un mensaje de texto de Tiger [Woods] esta mañana (...). Solo hablamos de 'Solo sigue luchando, pase lo que pase' y juega con valentía como el Sr. Palmer", dijo DeChambeau en una entrevista televisada.

Woods se recupera actualmente de las graves lesiones sufridas en las piernas en un accidente con vuelco de un solo vehículo cerca de Los Ángeles, en el que su todoterreno cruzó una mediana, atravesó dos carriles de la carretera, chocó contra un árbol y aterrizó sobre el lado del conductor entre la maleza.

La inspiración del ocho veces ganador del Arnold Palmer Invitational ayudó claramente a motivar a DeChambeau. Después de hacer bogey en el primer hoyo de la ronda final, el campeón del US Open 2020 no volvió a perder un golpe y terminó con 11 golpes bajo par, un golpe por delante de Lee Westwood.

"Está más allá de mis sueños más salvajes ganar el evento del Sr. Palmer", dijo DeChambeau, ataviado con el jersey de punto rojo del campeón en honor a Palmer.

"Vine aquí como amateur, él (Palmer) me dio una invitación y me encantó este campo de golf en cuanto llegué. Me encantó el ambiente y me encantan los aficionados. Me encantó lo que el Sr. Palmer hizo con este lugar y lo que ha hecho y el legado que ha dejado aquí".

Cambiar el deporte

Aunque la victoria de DeChambeau fue memorable, probablemente no será lo que la gente recuerde de este torneo en los próximos años.

La imagen de DeChambeau levantando los brazos en señal de celebración tras golpear la bola unos 370 metros por encima de una enorme extensión de agua en el hoyo 6, par 5, podría ser un momento decisivo para este deporte.

Desde que regresó del parón del golf el año pasado con 18 kilos más y un swing más rápido, DeChambeau ha ampliado los límites de este deporte.

Su capacidad para golpear la bola más lejos -lideró el PGA Tour la temporada pasada con una distancia considerable- le ayudó a ganar el primer Major de su carrera el año pasado y ha superado algunos de los retos más difíciles del golf.

Y una vez más demostró cómo su fuerza añadida ha demostrado ser un código de trucos, deleitando a los aficionados con su ridícula demostración de poder en el sexto hoyo del torneo.

Visita CNN.com/sport para más noticias, reportajes y vídeos

Mientras que los jugadores normalmente tienen que rodear el lago de Bay Hill, en Florida, DeChambeau atacó el obstáculo de frente, conduciendo la bola 370 yardas el sábado.

Incluso fue más allá el domingo, ya que, según el PGA Tour, condujo la bola 377 yardas, dejando sólo 88 yardas hasta el hoyo.

Westwood -que buscaba su primer título en el Tour desde 2010- bromeó después con los medios de comunicación diciendo que quizás DeChambeau adopte una línea aún más agresiva en el hoyo el año que viene, y vaya "directo al green, sin acobardarse".

"Puede dominar un campo de golf, así que es divertido de ver, creo", dijo Westwood.

"Creo que tuvimos una buena batalla. No creo que nadie fuera a tirar 68 o 67", dijo Westwood. "Fue un día para jugar con sensatez y aguantar y moler los pares".

Fuente: edition.cnn.com