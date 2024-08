- Bryan Adams no es un fan de los servicios de transmisión de música.

El cantante de rock Bryan Adams ("Summer of '69") no es un gran fan de los servicios de streaming de música. "No soy del tipo que se suscribe a todas las plataformas de streaming. Solo lo hago cuando tengo que hacerlo", dijo el de 64 años al Tagesspiegel, agregando, "Creo que soy un poco escéptico con los algoritmos". En general, no escucha mucha música en su vida diaria, prefiriendo sintonizar la radio mientras conduce y en gira.

"Por lo general, encuentro la música que me gusta", continuó Adams. Para eso, a menudo utiliza la plataforma de video YouTube. En septiembre, se planea un concierto del cantante canadiense para inaugurar la Internationale Funkausstellung (IFA) en Berlín. Adams también tiene éxito como fotógrafo.

