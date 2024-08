- Brunckhorst tras la victoria olímpica: "Es un tiro de salida"

La campeona olímpica Svenja Brunckhorst llevó su medalla de oro a la conferencia de prensa envuelta en un calcetín. A sus 32 años, la jugadora de baloncesto 3x3 aún no puede creer del todo su triunfo en París. "Es increíble, un poco surrealista. Hay momentos en que se asimila, pero aún no he entendido del todo lo que significa para el futuro", dijo.

El verano será una temporada inolvidable para ella. La victoria olímpica marcó el culmen de su carrera deportiva. "Es un buen final. ¿Cómo podría ser mejor? Todavía no lo he asimilado del todo, pero cuando empiece mi nuevo trabajo, sabré que ha terminado", dijo. Brunckhorst comenzará a trabajar como directora del baloncesto femenino en Alba Berlin a partir de septiembre.

La transición debería ser suave para ella, ya que ha conocido la decisión durante un año. "Aún necesitamos definir el papel del trabajo. Estoy emocionada. Alba es el proyecto con más potencial para mí. La base aquí ha sido increíble", dijo.

Como campeona olímpica, quiere seguir impulsando el baloncesto femenino en Berlín. "No queremos que esto sea algo de una sola vez. Es un punto de partida. Tenemos que aprovecharlo", dijo, destacando la necesidad de mejorar las estructuras básicas del club y la liga. "Pocos jugadores de los equipos nacionales vienen de la liga local. Tenemos que crear una base para dar oportunidades a muchos talentos".

Esto se aplica especialmente a la variante clásica en interior. Alba Berlin, los actuales campeones alemanes, comenzarán la nueva temporada con grandes expectativas. "Ahora eres el equipo a batir. Pero podemos construir sobre lo que hemos logrado en los últimos dos años. Casi todos están de vuelta. Queremos dar el siguiente paso", dijo.

Alba Berlin actualmente no tiene planes para un equipo de 3x3. "No es una prioridad", dijo. Mejorar las estructuras en Hannover es crucial, independientemente de la variante. "Tenemos muy pocos entrenadores. Si la gente supiera la situación de la sala en la que hemos estado entrenando", dijo.

