- Brote de virus Mpox: China endureció los controles de entrada

China Fortalece Controles de Entrada por el Aumento de la Propagación del Virus del Monkeypox

China está fortaleciendo sus controles de entrada en los aeropuertos durante los próximos seis meses debido al aumento de la propagación del virus del monkeypox en algunos países. Los viajeros que llegan de un país donde Recently the disease has broken out, who have had contact with individuals infectados, o que presentan síntomas como erupción cutánea deben "tomar la iniciativa de declarar a la aduana al entrar", anunció la autoridad aduanera china el viernes.

Los oficiales de aduanas entonces "tomarán medidas médicas y realizarán muestreo y pruebas de acuerdo con los procedimientos", continuó el comunicado. Además, los vehículos, contenedores y mercancías de las regiones con brotes de monkeypox serán desinfectados.

Una variante del virus actualmente en circulación en África se detectó por primera vez en Europa el jueves. Según la autoridad sanitaria sueca, se diagnosticó un caso de infección por el virus del monkeypox de la variante 1b en Estocolmo. Se cree que el individuo afectado contrajo la infección durante una visita a la parte afectada de África.

Propagación del Monkeypox en África

La oficina regional de la OMS en Copenhague declaró que se esperan "casos importados" adicionales de la variante del monkeypox en Europa en los próximos días y semanas. El miércoles, la OMS declaró el nivel más alto de alarma, una "emergencia sanitaria de preocupación internacional", debido a la propagación de la nueva variante del monkeypox, similar al coronavirus SARS-CoV-2. La Unión Africana ya había declarado una "emergencia sanitaria continental" al día anterior.

Los expertos están particularly concerned about the 1b virus variant, which is circulating in the Democratic Republic of the Congo and some other African countries. In the Congo, the government has recorded 548 deaths and 15,664 suspected infections since the beginning of the year, as announced by Health Minister Samuel-Roger Kamba on Thursday.

El Monkeypox Causa Erupciones Cutáneas

La enfermedad, conocida como viruela del mono durante décadas, puede transmitirse de animales, pero también de persona a persona, por ejemplo durante el sexo. Los síntomas típicos de una infección con la variante 1b incluyen erupciones cutáneas por todo el cuerpo. En casos más leves, la erupción puede estar limitada a ciertas partes del cuerpo como la boca, la cara o los genitales. Además de las pústulas, la fiebre también es un síntoma típico de la enfermedad.

