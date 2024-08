- Brian Niccol está emocionado por los inversores de Starbucks y horrorizado por los inversores de Chipotle.

El precio de las acciones de Starbucks había trazado su curso, por lo que nadie se sorprendió cuando la empresa despidió a su CEO Laxman Narasimhan el martes. Para muchos inversores, incluso el despido de un antiguo y desacertado CEO es una señal de compra. Sin embargo, el aumento del 25% en el precio de las acciones de Starbucks el martes se debió principalmente al sucesor de Narasimhan: el favorito de los inversores Brian Niccol, quien anteriormente era CEO de la cadena de restaurantes Chipotle.

Para entender por qué el mercado reaccionó de manera tan positiva, no es necesario viajar muy lejos. Una visita al centro comercial Skyline Plaza en Frankfurt es suficiente. Allí se encuentra una de las dos sucursales de Chipotle en Alemania, y pedir allí a menudo significa esperar en la fila durante más de 20 minutos. A solo unos metros de distancia, el siguiente Starbucks está relativamente tranquilo en estos días. Al parecer, los clientes prefieren pagar 14,80 euros por un burrito saludable y abundante que siete euros por un café con un logotipo genial. El café de Starbucks nunca fue el mejor, y la empresa lo sabía. Lo que Starbucks sí tenía era su fuerza de marca.

Hasta que los consumidores experimentaron tres años de pérdidas reales en sus salarios debido a la inflación en muchas partes del mundo. Ahora, los clientes son más sensibles al precio y buscan el mejor valor para su dinero. Y lo mejor a menudo significa: mucho, de alta calidad y duradero. En otras palabras: Chipotle, que ha emocionado a muchos ciudadanos estadounidenses con su cocina mexicana saludable, donde la cadena ha visto un crecimiento particularmente fuerte Recently.

Mientras tanto, el valor de mercado de Chipotle ha crecido un 24% desde principios de año, mientras que el de Starbucks ha caído un 18%. Recently, Chipotle ha estado operando casi como una acción de lujo, con una relación precio-beneficio de 50. Even hot tech stocks like Nvidia and Microsoft seem moderately valued compared to Chipotle.

Narasimhan no pudo sacar a Starbucks de la crisis. El hombre detrás del éxito de Chipotle, Brian Niccol, asumirá el cargo en Starbucks el 9 de septiembre. Hasta entonces, la directora financiera interina Rachel Ruggeri se hará cargo, mientras que Narasimhan debe dejar la empresa de inmediato. Niccol tiene mucho trabajo por delante, legado por su predecesor. Under Narasimhan, Starbucks missed almost every Wall Street expectation. The revenue forecast for this year has already been lowered twice, leading to a gradual loss of confidence in Narasimhan. Even Starbucks patriarch Howard Schultz publicly criticized the state of the company, writing on the career network LinkedIn that the company had "fallen from grace" and that "The answer lies not in the data, but in the stores". He appealed for a stronger focus on the customer experience in the stores.

What Schultz meant was Narasimhan's strategy of making Starbucks more efficient. The focus was on shorter wait times, faster payment, cheaper purchase prices, smooth logistics, and more. Narasimhan acted like a turnaround manager and restructuring expert, rather than a product manager. This type of manager is sometimes in demand because they deliver short-term profits. However, many concepts do not hold up in the long run. The latest example is sportswear manufacturer Adidas, which initially performed well under finance chief Kasper Rorsted, but then the product pipeline dried up under the efficiency maxim. Only since the new CEO Bjørn Gulden came on board, a confessed product manager, has it been running again. The motto is: you have to put something in at the top to get something out at the bottom.

Starbucks patriarch Howard Schultz is now hoping for the same effect with Brian Niccol. The 49-year-old brings extensive experience in the restaurant industry. After stints at Pizza Hut and Taco Bell, he became CEO of Chipotle in 2018. A Starbucks statement says his "focus on people and culture, brand, menu innovation, operational excellence, and digital transformation" has set new standards in the industry and driven significant growth and value creation. In other words: Niccol aims to improve the product. And if the product is good, revenue and efficiency will follow naturally.

Indeed, under Niccol, Chipotle's revenue nearly doubled and profits increased nearly sevenfold. The company's stock price also rose by nearly 800 percent during his tenure. Investors' confidence in Niccol's leadership was evident on Tuesday, as Chipotle's stock price fell by nearly 12 percent at its peak.

Meanwhile, Schultz is optimistic. He welcomes Niccol with the words: "I believe he is the leader Starbucks needs at this critical juncture in its history. He has my respect and full support."

