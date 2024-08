- Brian May prioriza la lucha contra los homicidios en los tejados equivalente a su pasión por la música.

Brian May de Queen (77) apoya a los tejones. Como declaró a la BBC, May cree que defender a los tejones de las matanzas es tan importante como su pasión por la música. Según la Trust de los Tejones, desde 2013 se han eliminado más de 230,000 tejones en Inglaterra, y se los acusa de propagar la tuberculosis bovina, lo que causa la muerte de decenas de miles de vacas al año.

May y un equipo se unieron para investigar la distribución de la tuberculosis bovina para un documental de televisión. "La propagación de la tuberculosis bovina ocurre a través de la interacción vaca a vaca y está relacionada con malas condiciones higiénicas", dijo Sir Brian. "Es un problema interno dentro del rebaño".

May y sus colegas investigadores descubrieron que la bacteria era abundante en el excremento de vaca, lo que podía contaminar el alimento y el agua de los animales. "En el pasado, evitar a los tejones implicaba mantenerlos fuera, pero ahora se trata de evitar la propagación del excremento para que no se infecten entre sí", dijo May. "Es un problema interno dentro del rebaño". Sin embargo, algunos especialistas argumentan que los tejones contribuyen a la transmisión.

Las licencias para la matanza de tejones caducan en 2026. A pesar de las objeciones de los conservacionistas y los grupos de bienestar animal, el nuevo gobierno laborista no tiene intención de avanzar la fecha límite establecida por el gobierno conservador anterior. May atribuyó esto a las pautas del Ministerio de Agricultura, que califican la matanza como útil. "Desafortunadamente, este consejo es incorrecto y necesita ser modificado", dijo May.

La gente ha expresado preocupaciones sobre el impacto de la matanza de tejones en la población animal. Muchos, incluyendo a Brian May, creen que los tejones no son los principales contribuyentes a la propagación de la tuberculosis bovina.

