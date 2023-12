Bret Michaels, cantante de Poison, comparte novedades sobre su hospitalización

Michaels estaba de gira con la banda de glam metal en Tennessee esta semana cuando fue hospitalizado poco antes de un concierto el jueves.

"A los increíbles fans de Nashville, ¡¡¡gracias por todos vuestros buenos deseos!!! Estaba realmente emocionado por subir al escenario en Music City y actuar, pero debido a una complicación médica imprevista y a la posterior hospitalización, no fue posible", escribió Michaels en Instagram a última hora del jueves.

El cantante, de 59 años, no dijo de qué se estaba tratando, pero ya había tenido problemas de salud en el pasado. Michaels ha tenido diabetes tipo 1 desde que era un niño y experimentó una hemorragia cerebral en 2010.

En su página web el viernes, Michaels compartió otra actualización.

"No hay suficientes palabras de agradecimiento y gratitud por los buenos deseos de la familia, amigos y fans", escribió. "No puedo agradecer lo suficiente al increíble y decidido personal médico de Nashville que me ha ayudado, como podéis ver, con varias vías intravenosas para realizar pruebas y administrar fluidos. Estoy decidido a intentar rockear en Jacksonville y volver algún día para un show en Nashville".

Entre los éxitos de Poison en los años 80 y 90 figuran "Talk Dirty to Me" y "Every Rose Has Its Thorn".

La banda tiene programado un concierto el sábado en Jacksonville, Florida, y otro el domingo en Mississippi.

Fuente: edition.cnn.com