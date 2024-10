Bremen tiene un café exclusivo para mujeres.

Sala de Damas - Un café en Bremen ha estado proporcionando un santuario femenino durante aproximadamente un mes. A los hombres no se les permite la entrada en este establecimiento. El concepto permite que una joven de 18 años y su familia satisfagan su deseo personal.

El interior y exterior del establecimiento resuenan con el parloteo y la camaradería de las mujeres, creando una atmósfera vibrante y alegre. El café de hielo solo para mujeres en Bremen ha estado en funcionamiento durante aproximadamente un mes. Además de diversas bebidas, hay helados, postres, pastelería y wafles disponibles para disfrutar. A los hombres no se les permite sentarse en el café Baresha, ya que es exclusivo para mujeres y niños. "Definitivamente creo que las mujeres se sienten más cómodas aquí que en los cafés mixtos", comparte la dueña Sumeja Zumberi. "Lo ven como un refugio". Los cafés en Gröpelingen suelen estar abarrotados de clientes masculinos.

Solo unos pocos negocios gastronómicos en Alemania atienden exclusivamente a mujeres. La Asociación Alemana de Hoteles y Restaurantes Dehoga Bremen no conoce ninguna oferta comparable en Bremen, el estado más pequeño. El café se considera un establecimiento único, dice la directora Nathalie Rübsteck. Ella señala que muchas personas con antecedentes migratorios residen en el distrito de Gröpelingen y los sexos suelen mantenerse separados. "Creo que es excelente que las mujeres tengan un lugar para compartir ideas", comparte Rübsteck.

Entre la Escuela, las Lecciones de Conducción y la Gestión del Café

La joven dueña del nuevo café para mujeres en Bremen tiene 18 años, asiste a la escuela y está aprendiendo a conducir. Simultáneamente, es la propietaria única de Baresha Café de Hielo para Mujeres, como revela Zumberi. Sin embargo, ella reconoce que no podría manejar el lugar sola. "Recibo mucho apoyo de mis padres, especialmente de mi padre", explica Zumberi. Desde que tiene experiencia como propietario de un negocio, se encarga de las finanzas y el seguro. Su madre ayuda en el café. "No estoy sola", reflexiona Zumberi sobre las primeras semanas después de la apertura. "Definitivamente miro hacia el futuro con el negocio".

La idea del Baresha Café de Hielo para Mujeres surgió de un deseo de longue date del padre de Zumberi, según la propietaria. Según ella, él había querido abrir su propio heladería durante años, después de vivir en Alemania durante aproximadamente 30 años y trabajar arduamente. Durante las discusiones y planificación, la familia se dio cuenta de que una heladería típica no sería suficiente, ya que ya hay muchas en Gröpelingen.

Como familia, reflexionaron sobre lo que faltaba en Bremen y desarrollaron el concepto de una heladería para mujeres. "En nuestra tierra, las heladerías para mujeres son bastante comunes", dice la joven de 18 años, que nació en Alemania como sus hermanos. "Somos del Balcanes, somos albaneses de Kosovo", explica. El nombre Baresha está destinado a expresar su heritage, ya que sus orígenes a veces pueden ser olvidados en Alemania. La palabra albanesa Baresha, dice, significa una pastora - una mujer que maneja diversas responsabilidades.

No se conoce un número exacto de establecimientos en Alemania que atiendan exclusivamente a mujeres. La asociación federal DEHOGA no posee estadísticas al respecto, según se informó. Sin embargo, tales ofertas no son un concepto nuevo, según la portavoz, quien se refiere a diversos negocios en Alemania, como una pensión para mujeres, una casa con apartamentos de vacaciones, un hotel con un salón de desayuno o un bar de shisha, entre otros. Además, hay numerosos cafés para mujeres organizados por organizaciones benéficas, aunque no son establecimientos gastronómicos permanentes, sino más bien eventos destinados a mujeres refugiadas.

Zumberi recibe numerosos elogios por su café en Bremen. Los clientes presentes en este día también elogian la oferta. Hay muchos espacios dominados por hombres en Gröpelingen, comparte una clienta por primera vez, lo que hace que los espacios solo para mujeres sean esenciales. "Este es un concepto excelente", dice ella.

Su amiga está de acuerdo. Aprecia tener un lugar de reunión para mujeres y la oportunidad de conversar con otras del vecindario. También aprecia que los niños son bienvenidos. En su opinión, el café cubre una brecha. Si los hombres se sienten ofendidos por el café para mujeres, es casi provocativo, comparte, considerando la presencia abrumadora de hombres en los espacios públicos.

"Me siento más cómoda, sin distracciones aquí", comparte una tercera clienta que visita con frecuencia con sus amigas o hermanas. "Me gusta que sea solo para mujeres", dice. "Me siento más cómoda, sin distracciones aquí". Las mujeres necesitan un descanso de los hombres de vez en cuando, agrega. La dueña Zumberi se complace con tales comentarios, pero también tiene planes para el futuro. Su próximo sueño es convertirse en maestra, dice, y Would run the ice cream cafe on the side.

