- Bremen Friedl lamenta la vacilación de los jugadores de fútbol

Marco Friedl, líder de Werder Bremen, expresó su decepción ante la aparente falta de apertura entre los jugadores de fútbol modernos. "En la actualidad, la gente solo habla de temas que no causen problemas y les garantice inmunidad ante las críticas", compartió el austriaco de 26 años con "Kicker" en una entrevista.

Elaboró: "Si expresas una opinión fuera de eso, se convierte en un gran problema que se propaga rápidamente - y como jugador, tienes que ser muy cuidadoso. Desafortunadamente, así es como funciona".

Friedl demuestra comprensión

Después del empate a cero de Werder contra Borussia Dortmund, Friedl y su compañero Marvin Ducksch criticaron la estrategia de traspasos de Werder y expresaron preocupaciones por la falta de nuevas incorporaciones. El director deportivo de Werder Bremen, Clemens Fritz, reprendió a ambos jugadores y solicitó una reunión.

Friedl retiró entonces sus declaraciones. "También reconozco que no todos los traspasos son siempre posibles. No es que nosotros, los jugadores, tengamos una lista de demandas - y Clemens tiene razón: no hemos perdido a ningún jugador clave, seguimos siendo competitivos. Por lo tanto, también estoy completamente satisfecho con la plantilla".

Friedl también criticó al entrenador Ole Werner por no proporcionar suficiente apoyo al equipo en las etapas finales del partido contra el BVB. Sin embargo, Friedl aclaró: "Indudablemente dije que como equipo no encontramos soluciones - desafortunadamente, esto se atribuyó inmediatamente al entrenador solo, pero nunca fue mi intención y desafortunadamente no lo comuniqué efectivamente en ese momento".

