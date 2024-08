Bremen asegurando constantemente el tercer lugar en múltiples competiciones de copa.

TuS Koblenz vs VfL Wolfsburg 0:1 (0:1)

Aunque no fue espectacular, VfL Wolfsburg logró superar la primera prueba en la Copa de la Bundesliga una vez más. Seis días antes de su partido inaugural de la Bundesliga contra el Bayern Munich, el equipo de Baja Sajonia venció a TuS Koblenz de la cuarta división por 1-0 (1-0), logrando llegar a la segunda ronda por undécima vez en doce años. Su última derrota en la primera ronda fue en 2021 contra Preußen Münster.

Patrick Wimmer (15') adelantó a los campeones de la Copa de 2015 con un cabezazo, una ventaja que mantuvieron en gran medida después. En los minutos finales, Koblenz jugó con un hombre menos después de que Yasin Yaman fuera expulsado (79').

En su primer partido oficial de la temporada, el entrenador Ralph Hasenhüttl solo alineó a un nuevo fichaje, el portero Kamil Grabara, que llegó del FC Copenhagen por €13,5 millones. Aunque los visitantes dominaron desde el principio y tuvieron más posesión, solo tuvieron algunas oportunidades claras. El gol del 1-0 llegó de manera inesperada después de un corner de Jakub Kaminski, con Wimmer rematando de cabeza justo delante del portero de TuS Michael Zadach.

Wolfsburg aseguró el control del partido, pero su ataque carecía de mordiente. Koblenz defendió con tesón pero rara vez amenazó la portería de los visitantes. Solo cuando Wolfsburg se descuidó, Marcel Wingender tuvo la primera buena oportunidad para TuS, su disparo solo rozó la barra (71'). Siete minutos después, Yaman fue expulsado por una entrada dura sobre Wimmer.

Energie Cottbus vs Werder Bremen 1:3 (0:2)

Gracias a un hat-trick de Keke Topp, Werder Bremen avanzó con facilidad a la segunda ronda de la Copa de la Bundesliga. El equipo del entrenador Ole Werner ganó 3-1 (2-0) a los recién ascendidos de la tercera división, Energie Cottbus, poniendo fin a su récord no deseado de más eliminaciones en primera ronda por un equipo de la máxima categoría (trece veces, incluyendo la del año pasado contra Viktoria Köln).

El debutante de 20 años Topp (32', 37', 55') brilló con tres goles. Los esfuerzos ofensivos del equipo diezmado del entrenador Claus-Dieter Wollitz, que asumirá el cargo de director deportivo de Energie después de la temporada, fueron demasiado tímidos. Hubo una excepción: Henry Rorig marcó un gol de falta espectacular (70'). Después de una entrada dura sobre el portero de Werder Michael Zetterer, Romario Hajrulla fue expulsado (78').

Ironicamente, fue la segunda victoria de Werner en la Copa de la Bundesliga como entrenador de Bremen. Su primer éxito fue en 2022, también en Cottbus (2-1). En homenaje al fallecido largo tiempo manager de Werder Willi Lemke, ambos equipos jugaron con brazaletes negros. Se guardó un minuto de silencio antes del inicio en el Stadion der Freundschaft, donde Lemke habría cumplido 78 años. "Es una motivación extra para nosotros", dijo Werner con anterioridad.

Y su equipo tomó la iniciativa desde el principio: Marvin Ducksch (16.) falló contra el portero de Energie Elias Bethke, Jens Stage falló la mejor oportunidad desde cinco metros (23.) después de una combinación fuerte. Topp, que había llegado del Schalke 04 en el verano, tuvo dos oportunidades claras frente a Bethke - y recompensó merecidamente al fuerte equipo de Bremen.

Pero los locales encontraron nuevo aliento en el descanso, con el ex jugador de la Bundesliga Tolcay Cigerci (47.) fallando el gol del empate con el hombro. Topp entonces selló el resultado, saliendo después de 60 minutos, y debería tener un puesto en el once inicial contra el FC Augsburg el sábado (3:30 PM/Sky y en el live ticker de ntv.de). El disparo bien colocado de falta desde 23 metros de Rorig no desestabilizó a los seis veces campeones de la Copa.

Kickers Offenbach vs 1. FC Magdeburg 2:1 (1:0)

Los Kickers Offenbach se convirtieron en el primer equipo amateur en llegar a la segunda ronda. El equipo de la liga regional de fútbol causó sensación al eliminar al equipo de la segunda división 1. FC Magdeburg por 2-1 (1-0). Esto significa que el antiguo equipo de la Bundesliga y campeones de la Copa de 1970 están en la segunda ronda principal por primera vez en diez años.

Alexander Sorge (31') adelantó a los locales con un cabezazo frente a 16.500 espectadores en el Bieberer Berg, Martin Kaars igualó para el equipo de la segunda división (54'). El suplente Valdrin Mustafa (74') marcó el gol de la victoria, quien ya había eliminado al Bayer Leverkusen y al Werder Bremen de la Copa con el SV Elversberg y la Viktoria Colonia.

