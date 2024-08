- Borussia Mönchengladbach: el director general de Schippers se va

Después de 25 años, el director de negocios Stephan Schippers deja el Borussia Mönchengladbach a su propia solicitud. El club de la Bundesliga de fútbol anunció en su sitio web que el hombre de 56 años había pedido al club que terminara su contrato, que vencía en junio de 2026, poco después del final de la última temporada. "Esta solicitud se concedió después de muchas discusiones intensivas y después de encontrar con éxito a un nuevo director de negocios", dijo el comunicado. El sucesor de Schippers no se anunció. Además del nuevo presidente, Roland Virkus (Director de Negocios Deportivo) y Markus Aretz (Director de Negocios Comunicación, Marketing, Transformación Digital y RSE) remain in the management, the club announced.

El sucesor ha sido determinado pero se anunciará más tarde

"Entiendo que muchas personas pueden no comprender completamente mi decisión", dijo Schippers. Después de 25 años hermosos y desafiantes en el Borussia, sintió que "el momento adecuado para un cambio en la dirección y el momento adecuado para mi partida había llegado". El presidente del Borussia, Rainer Bonhof, elogió el "trabajo excepcional" de Schippers. Al mismo tiempo, explicó que el sucesor "no puede ser nombrado en este momento en relación con su empleador actual". Esto se hará en un futuro cercano.

