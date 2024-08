- Borussia Dortmund prefiere una lista reducida de equipos - Sahin habla del cambio de transferencia de Brunner

El entrenador del Borussia Dortmund, Nuri Sahin, ha sugerido posibles cambios en su equipo antes del cierre de la ventana de traspasos el 30 de agosto. "Creo que aún habrá algunos movimientos en el lado saliente. Algunos jugadores podrían encontrar difícil adaptarse a las nuevas incorporaciones y al tamaño general del equipo", afirmó Sahin antes del partido de apertura de la Bundesliga contra el Eintracht Frankfurt a las 6:15 PM.

Se dice que dos jugadores, el delantero Youssoufa Moukoko y el centrocampista Salih Özcan, están en venta. Ninguno de los dos jugadores participó en el equipo que logró una victoria de 4-1 contra el Phoenix Lübeck en el partido de la copa del fin de semana pasado. En cuanto a Moukoko, que Recently ha sido relacionado con el Betis Sevilla, Sahin explicó: "Le he dejado claro su situación. No será fácil que tenga minutos de juego. Quiere jugar. Eso está claro. Cada jugador sabe cuál es su posición conmigo".

Sahin: "No podemos hacer ninguna promesa"

El entrenador lamenta pero acepta que el Dortmund ya ha perdido una promesa en la forma de Paris Brunner, un año más joven, que se unió al AS Monaco. "No podemos hacer ninguna promesa, este club es demasiado grande. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Decirle a alguien 'Si extiendes, estarás en el once inicial'? Eso no funciona así".

No se llegó a un acuerdo porque Brunner no estaba satisfecho con las perspectivas que se le mostraban. El jugador prometedora, que fue votado como el mejor en la Copa del Mundo sub-17, buscaba un puesto permanente en el equipo profesional, pero el Dortmund no pudo garantizarlo. El Monaco, participante de la Liga de Campeones de Francia, ha prestado inmediatamente a Brunner al Cercle Brugge por un año.

Ausencia de Guirassy

El delantero Serhou Guirassy, que se recupera bien de una lesión en la rodilla, es el único ausente en la plantilla. Sahin espera con ansias su debut en la Bundesliga como entrenador del Dortmund: "Este día es especial para mí de dos maneras. En primer lugar, mi hija celebra su cumpleaños, lo que es un evento importante para mí. En segundo lugar, he estado esperando con ansias el primer partido en casa en la Bundesliga como un niño. Estaremos listos".

