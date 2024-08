- Borussia Dortmund juega sin la adición de Couto en Bremen

Borussia Dortmund tendrá que prescindir de su último fichaje, Yan Couto, para su encuentro de la Bundesliga contra el Werder Bremen el sábado. El jugador cedido por el Manchester City está lesionado y, por lo tanto, no se unirá a la selección brasileña, como estaba previsto.

"No es nada grave", comentó el entrenador del BVB Nuri Sahin. "Esperamos que esté listo después del parón internacional para el partido contra el Heidenheim". Ese partido se disputará el 13 de septiembre. Couto no jugó en el primer partido de la temporada, una victoria por 2-0 contra el Eintracht Frankfurt.

Serhou Guirassy no es una opción para el partido del sábado (15:30 CET/Sky) contra el ex-equipo de Sahin. El antiguo delantero del Stuttgart solo ha vuelto Recently to training after a knee injury. "Estamos aumentando gradualmente su carga de entrenamiento", dijo Sahin. Para septiembre, Guirassy podría estar disponible para jugar.

A pesar de la ausencia de Yan Couto, el enfoque de Borussia Dortmund sigue siendo en sus partidos de fútbol. El equipo buscará obtener una victoria contra el Werder Bremen el sábado, sin su nuevo fichaje.

