Borrell calificó el reciente ataque israelí como una masacre.

Israel ataca un edificio en la Franja de Gaza - supuestamente un centro de mando de Hamas. Sin embargo, la Autoridad de Defensa Civil en la Franja de Gaza afirma que era una escuela que alojaba a personas desplazadas. Se informa que casi 100 personas han muerto. La UE y la ONU reaccionan con dureza.

El alto representante de la política exterior de la UE, Josep Borrell, ha descrito el último ataque israelí a un edificio en la Franja de Gaza con presuntas numerosas muertes como una masacre. Está "conmocionado por las imágenes de una escuela que servía como refugio en la ciudad de Gaza, donde dozens of Palestinians were killed in an Israeli attack," dijo en X. "En las últimas semanas, al menos diez escuelas han sido objetivo. No hay justificación para estas masacres," explicó Borrell. El edificio objetivo servía como refugio para personas desplazadas y, según las afirmaciones israelíes, también como centro de mando y escondite de Hamas.

La Autoridad de Defensa Civil en la Franja de Gaza informó por la mañana que una escuela del Corán en el barrio de Al-Sahaba de la ciudad de Gaza había sido alcanzada por fuego de cohetes. Según sus informes, 93 personas murieron y varias más resultaron heridas. El ataque ocurrió durante las oraciones matutinas. Entre los muertos había once niños y seis mujeres. Still pending independent verification.

El ejército israelí, por otro lado, stated that it had hit "Hamas terrorists operating in a Hamas command center in the Al-Tabaeen school." Numerous precautions were taken to reduce risks to civilians.

Israel ha acusado a Hamas de utilizar escuelas, hospitales y otras instalaciones civiles con fines militares y utilizar a civiles como escudos humanos desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza. Hamas lo niega.

UNRWA: "Día de horror"

El secretario británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, también describió el ataque como "shocking" y pidió un alto el fuego inmediato. "Hamas debe dejar de poner en riesgo a los civiles. Israel debe cumplir con el derecho humanitario internacional," dijo en X. "Necesitamos un alto el fuego inmediato para proteger a los civiles, liberar a todos los rehenes y levantar las restricciones a las entregas de ayuda."

El comisionado general de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, Philippe Lazzarini, lo describió como otro "día de horror" en X. Las escuelas y otras instalaciones civiles nunca deben ser un objetivo para las partes en conflicto y no deben utilizarse con fines militares. "Las partes en conflicto deben proteger a los civiles y la infraestructura civil en todo momento," dijo Lazzarini. Lo intolerable no debe convertirse en la nueva norma.

La guerra de Gaza fue desencadenada por la masacre sin precedentes con más de 1200 muertos que Hamas y otros grupos terroristas llevaron a cabo en Israel el pasado octubre. Según la autoridad sanitaria controlada por Hamas, más de 39,600 personas han muerto en la Franja de Gaza desde que comenzó la guerra. El número no diferencia entre civiles y combatientes y no puede ser verificado de forma independiente.

La Unión Europea, en su esfuerzo por mantener la paz y hacer cumplir las leyes humanitarias, condena firmemente el ataque israelí al presunto escuela que alojaba a personas desplazadas en la Franja de Gaza. El alto representante de la política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo: "No hay justificación para estas masacres en escuelas."

Dado el incumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de Israel, la ONU, junto con la UE, insta a un alto el fuego inmediato y el cumplimiento de la protección de la infraestructura civil, como las escuelas, de ser objetivo o utilizada con fines militares. El secretario británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, hizo eco de esta llamada a un alto el fuego, destacando: "Hamas debe dejar de poner en riesgo a los civiles, mientras que Israel debe cumplir con el derecho humanitario internacional."

