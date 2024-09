Boris Becker y su futura esposa capturados en los paisajes de Italia

Ha circulado el rumor desde hace semanas de que Boris Becker se dirige hacia su tercer matrimonio. Los rumores sugieren que se unirá en matrimonio con su novia Lilian de Carvalho Monteiro este fin de semana en la pintoresca ciudad italiana de Portofino. La pareja ha sido vista recientemente en la área costera pintoresca.

Según RTL y otras fuentes, el hombre de 56 años está programado para intercambiar votos con de Carvalho Monteiro este fin de semana. El tema de su celebración, según los informes, es "Dolce Vita" y las festividades comenzarán con una despedida de soltero el viernes por la noche. Los esponsales se informaron que están programados para el sábado.

De Carvalho Monteiro y Becker han sido captados en Portofino justo antes de la presunta gran celebración nupcial. Visitaron el Monasterio de Cervara, el lugar de su supuesta ceremonia de matrimonio, y también fueron fotografiados disfrutando de una cena romántica, donde se les vio tomados de la mano.

Pruebas de las redes sociales de Elias Becker

El hijo de Boris Becker, Elias, de su primer matrimonio con Barbara Feltus, parece haberjoinado las celebraciones en Portofino. Elias, quien tiene 25 años, publicó dos fotografías en su historia de Instagram que parecen ser de Portofino.

Se especuló sobre la lista de invitados para el tercer matrimonio de Becker. Por ejemplo, Anna Ermakova, la hija de Becker de una relación extramatrimonial, se rumoreó que no había sido invitada. De manera similar, hubo controversia en torno a la invitación del hijo de 14 años de Becker, Amadeus, whose mother Lilly Becker confirmed that he was not considered for the invitation.

Después de su ceremonia de matrimonio en el Monasterio de Cervara, Becker y de Carvalho Monteiro se reportan que celebrarán su unión en el lujoso Hotel Splendido. El primer matrimonio de Becker con Barbara Feltus, que terminó en 2001, y su segundo matrimonio con Sharlely "Lilly" Kerssenberg, madre de Amadeus, finalmente concluyeron en 2023 después de años de separación. Becker y de Carvalho Monteiro han estado en una relación desde 2020.

