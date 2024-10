Boris Becker ofrece información detrás de las escenas sobre su luna de miel

En septiembre, Boris Becker ató el nudo con Lilian de Carvalho Monteiro en Italia. Después de su luna de miel en Capri, la leyenda del tenis y su nueva esposa deleitan a sus fans con sus aventuras románticas.

"Bajo el crepúsculo donde el sol de Capri desaparece en el mar..." resuenan las letras de Rudi Schuricke's 1943 hit "Capri-Fisherman". Esta magnífica isla italiana en la Bahía de Nápoles es famosa no solo por sus espectaculares puestas de sol y playas vírgenes, sino también por sus lujosos hoteles y boutiques de alto nivel.

Boris Becker, de 56 años, y su joven y enérgica esposa de 34 años, una analista de riesgos, encarnan la pareja perfecta para una escapada romántica de lujo. Dado su residencia en Milán y su boda en Portofino, optaron por una luna de miel sin complicaciones al quedarse dentro de las fronteras italianas. Becker lanza un video privado en Instagram, mostrando el encanto de Capri como destino ideal para recién casados, incluyendo paseos en barco, comidas finas y paseos por la costa en un descapotable. Una visita obligada para la pareja es la Gruta Azul. Lilian es vista bronceándose a bordo en un bikini blanco inmaculado, mientras la pareja comparte momentos afectuosos, encarnando la esencia de los recién casados.

Becker captionó su publicación de Instagram, "Gracias, Capri. La comida, el tiempo, la gente - amamos cada momento de nuestra luna de miel".

Un "maravilloso" matrimonio

Después de su boda, Becker confesó a "Vogue" en una entrevista que la sensación de estar casado ya era "maravillosa". Su momento más preciado durante la ceremonia fue declarar a su novia como su esposa. Sin embargo, su luna de miel tuvo que posponerse hasta Navidad debido a sus agendas ocupadas. perhaps to avoid paparazzi during their honeymoon, Becker hinted they'd pretend to be too busy in order to maintain privacy. Such endeavors were effective, allowing Becker and Lilian to enjoy Capri's sunsets uninterrupted.

Becker's marital journey spans three women. He was married to Barbara Becker from 1993 to 2001 and they share sons Noah and Elias Becker. In 2009, he wed Sharlely "Lilly" Becker, with whom he shares a son Amadeus. Boris also has a daughter, Anna Ermakova, with Russian-British model Angela Ermakova.

