- Boris Becker manda saludos de fiesta a su familia.

Aún hay muchas estrellas en París, donde los Juegos Olímpicos concluirán este domingo (11 de agosto), pero Boris Becker (56) actualmente disfruta del sol en Portugal. No está solo, como demostró a sus seguidores en Instagram. Está de vacaciones con su pareja Lilian y sus tres hijos, Noah (30), Elias (24) y Amadeus (14).

Bajo una serie de fotos en la red social, el antiguo tenista número uno escribió: "El equipo Becker! Enviando vibraciones positivas de verano desde Portugal". En la primera foto, Boris Becker y su pareja Lilian de Carvalho Monteiro posan con sus tres hijos frente a un hotel - con Amadeus, el más joven, justo en el medio. Luego parecen haber recargado en el bufé y relajado junto a la piscina.

Boris Becker aparentemente ha estado de vacaciones con sus dos hijos mayores durante algún tiempo. En un video de vacaciones del viernes, que compartió para celebrar su reunión, Amadeus aún no estaba presente. Su hijo artístico Noah y el recién graduado Elias repostearon el clip sin comentarios en sus historias de Instagram. Este último se graduó de la Universidad de Nueva York en mayo y ha trabajado como modelo durante algún tiempo.

La casi perfecta familia mezclada

Noah y Elias son hijos de Boris Becker de su matrimonio con Barbara Becker (57), mientras que Amadeus es de su relación con su ex, Sharlely Becker (48). La hija de Boris Becker, Anna Ermakova, no está con ellos en estas vacaciones en Portugal. La joven de 24 años está actualmente siguiendo activamente su carrera musical y lanzó su primer álbum el 9 de agosto. Además de su victoria en "Let's Dance", esto es otro hito importante en su joven carrera, como le dijo a la agencia de noticias spot on news en una entrevista: "La pequeña versión de mí dijo que quería ser bailarina o cantante, y la respuesta fue: No, eso no es posible. Se trata de volver a esa pequeña yo y decir: ¿Sabes qué? Lo intentaré".

