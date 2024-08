Bomberos rompen el firewall fuera de Atenas

El mayor incendio forestal del año obliga a miles de personas a abandonar sus hogares en Grecia. Nieva ceniza en la capital, Atenas, y hay cortes de electricidad. Los bomberos reciben ayuda del extranjero y reportan un primer éxito.

En la lucha contra el incendio forestal masivo al noreste de Atenas, el servicio de bomberos griego ha registrado progresos. Ya no hay una pared de llamas continua, sino una serie de puntos de fuego activos más pequeños, informó un portavoz del servicio de bomberos a la agencia de noticias griega ANA durante la noche. La operación a gran escala para contener el vasto frente de fuego continúa.

El incendio comenzó el domingo por la tarde a unos 35 kilómetros de Atenas y se extendió rápidamente a través del bosque afectado por la sequía debido a los fuertes vientos. El humo espeso cubría el centro de la ciudad y nevaba ceniza. Hubo cortes de electricidad en la ciudad, lo que también afectó a las luces de tráfico en las intersecciones principales. Los expertos dicen que nunca antes un incendio de esta magnitud había llegado tan cerca de la capital. El lunes por la tarde, las llamas estaban a unos 11 kilómetros del centro de la ciudad. En algunos momentos, los bomberos luchaban contra un frente de fuego de alrededor de 200 kilómetros cuadrados impulsado por fuertes vientos. Según las cifras oficiales, este frente tenía casi 30 kilómetros de largo.

Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares, algunos edificios cayeron víctimas de las llamas. Según las cifras oficiales, hubo 15 heridos en las zonas afectadas por el fuego, la mayoría por inhalación de humo. Según el periódico "Kathimerini", algunos hospitales también tuvieron que ser evacuados, incluyendo una clínica infantil en Penteli. La agencia de protección civil anunció el lunes por la noche que el enfoque de la operación ahora está en los puntos de fuego en Daou Pentelis, Palea, Nea Penteli, Dionyssos, Vrilissia y Afidnes.

Varios países han enviado ayuda a Grecia: Además de centenares de bomberos, se han desplegado decenas de aviones y helicópteros para lanzar agua.even Turkey, whose political relations with neighboring Greece are strained, announced its support in the evening.

