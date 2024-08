- Boicot de Rossmann a Tesla: cómo reaccionan dm y otras empresas

Cadena de farmacias Rossmann anuncia públicamente que no comprará más vehículos de Tesla para su flota

El martes, la cadena de farmacias Rossmann anunció públicamente su decisión de no adquirir más vehículos de Tesla para su flota corporativa. Rossmann no es la primera empresa en dar la espalda a Tesla y probablemente no será la última.

Las investigaciones de Capital revelan que otras empresas alemanas ya se han alejado del fabricante estadounidense.

dm También Desanimado con Tesla

dm, competidor directo de Rossmann, le dijo a Capital que recently había probado tres Teslas en su flota. Sin embargo, Martin Dallmeier, miembro de la junta directiva de dm, declaró que ya habían decidido no añadir más vehículos Tesla a su flota, independientemente de los informes recientes. La empresa no comentó si las acciones de Elon Musk desempeñaron un papel en su decisión.

La marca de supermercados orgánicos Alnatura tampoco tiene planes de adquirir vehículos Tesla y actualmente no tiene ninguno en su flota. El minorista de artículos al aire libre Vaude, con sede en el lago de Constanza, ya tiene la mayoría de su flota de vehículos eléctricos de otras marcas que no son Tesla. Vaude le dijo a Capital que habían decidido no optar por Tesla para su próximo pedido en abril de 2024. "Continuamente evaluamos nuestras asociaciones a lo largo de la cadena de suministro y seguiremos escrutinando a Tesla", escribió la empresa.

Según el Centro de Investigación Automotriz, hay alrededor de 170.000 Teslas registrados en Alemania, de los cuales aproximadamente un tercio están registrados a empresas, pero la mayoría son pequeñas empresas en lugar de corporaciones. Esto se debe probablemente a las condiciones poco favorables de Tesla para los clientes corporativos.

La gigante del software SAP citó la inestabilidad de los precios de Tesla como la razón de su decisión de eliminar los vehículos Tesla en febrero y no ha cambiado su postura, dijo un portavoz a Capital. "La selección de la cartera de marcas en la flota de SAP es una decisión estratégica de negocios", dijo la empresa. "Tenemos una cartera diversa y atractiva de fabricantes y modelos que revisamos y ajustamos continuamente". En Alemania, Tesla no formaba parte de la oferta, y a nivel mundial, Tesla representaba menos del dos por ciento de la flota, que consta de casi 30.000 vehículos.

Bancos Ambientalistas Ven X con Desconfianza

Otras corporaciones alemanas que aspiran a una imagen sostenible son más cautelosas con los detalles específicos. Deutsche Bank y Siemens se negaron a comentar sobre fabricantes individuales cuando se les preguntó por Capital. Siemens solo mencionó que ofrece varios fabricantes de vehículos en su flota corporativa.

La Umweltbank no tiene su propia flota, pero señaló que ya no está activa en la plataforma X debido a sus preocupaciones sobre su desarrollo. El GLS Bank también dejó la plataforma el año pasado, citando incompatibilidades con sus valores socioecológicos.

En 2023, el GLS Bank también señaló que las declaraciones de Elon Musk y las violaciones de la red en cuanto a la libertad de expresión y el populismo eran problemáticas. "La desinformación, el contenido antihumano y antid

