Boeing vuelve a prometer mejoras en calidad y seguridad de productos

En respuesta a la tapa de la puerta de la cabina que desapareció durante el vuelo, el fabricante de aviones estadounidense Boeing ha prometido nuevamente mejoras. La empresa ha encuestado a sus empleados preguntando "¿cómo podemos mejorar la calidad y la seguridad del producto?" y ha recibido alrededor de 30,000 recomendaciones, explicó Elizabeth Lund, jefa de garantía de calidad de Boeing, en una audiencia en Nueva York el martes por la tarde (hora local).

Los investigadores de la autoridad de aviación de EE. UU. Esperan aclarar en la audiencia de dos días cómo fue posible que un panel de puerta se desprendiera poco después del despegue de un Boeing 737-9 MAX a casi 5,000 metros de altitud. El avión de Alaska Airlines tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, dejando levemente heridos a ocho pasajeros.

Según los hallazgos de los investigadores, faltaban cuatro pernos de sujeción en la puerta defectuosa. Quien los retiró sigue sin estar claro. Según la empresa, los trabajos de reparación en el avión en el otoño del año pasado no estaban completamente documentados. "Son documentos que no creemos que existan", dijo el representante de Boeing, Lund, en la audiencia.

Cuando el avión se entregó del proveedor Spirit Aerosystems a Boeing a finales de agosto del año pasado, se informó que los pernos estaban instalados, según el jefe de investigación John Lovell. Sin embargo, antes de la entrega a Alaska Airlines el 19 de septiembre, aún se necesitaban trabajos de reparación a instancias de los empleados de Boeing. Se renovaron varios rivetes para esto, para lo cual había que retirar los pernos de la puerta.

Se informó que los trabajos se realizaron por empleados de Spirit Aerosystems en el sitio de Boeing en Renton, Washington, en el noroeste de EE. UU. Sin embargo, estos empleados de Spirit no estaban autorizados para retirar los pernos de la puerta y no lo hicieron, testificó el técnico Michael Riney en su audiencia. Los trabajos no se documentaron, según las declaraciones de Boeing.

Boeing está trabajando activamente para implementar las mejoras sugeridas para mejorar la calidad y la seguridad del producto, después de recibir las 30,000 recomendaciones de sus empleados. Después de identificar los cuatro pernos de sujeción faltantes en la puerta defectuosa, Boeing se comprometió a hacer mejoras en sus procesos de documentación para evitar incidentes similares en el futuro.

